Новый сезон в московском «Театре Наций» откроется постановкой Дениса Бокурадзе 

В премьерном спектакле «Театр Чудес», который столичная публика увидит уже 11 сентября, будут задействованы два актера новокуйбышевского театра-студии. «Интермедии» Сервантеса о человеческих взаимоотношениях художественный руководитель «Грани» ставит сразу на двух площадках. И большую часть своего летнего отпуска актеры «Театра Наций» и театра-студии «Грань» провели в творческих командировках, работая бок о бок. Что же такое театр чудес и как связана новая постановка Дениса Бокурадзе с его «золотомасочным» спектаклем «Корабль дураков»? Алена Власова побывала на репетиции и попыталась разгадать образы.