Ещё
Новый сезон в московском «Театре Наций» откроется постановкой Дениса Бокурадзе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Новый сезон в московском «Театре Наций» откроется постановкой Дениса Бокурадзе 

ТРК Губерния 5 часов назад
В премьерном спектакле «Театр Чудес», который столичная публика увидит уже 11 сентября, будут задействованы два актера новокуйбышевского театра-студии. «Интермедии» Сервантеса о человеческих взаимоотношениях художественный руководитель «Грани» ставит сразу на двух площадках. И большую часть своего летнего отпуска актеры «Театра Наций» и театра-студии «Грань» провели в творческих командировках, работая бок о бок. Что же такое театр чудес и как связана новая постановка Дениса Бокурадзе с его «золотомасочным» спектаклем «Корабль дураков»? Алена Власова побывала на репетиции и попыталась разгадать образы.
ТРК Губерния: последние новости
Ветеринары Самарской области отмечают свой профессиональный праздник На Аллее Трудовой Славы открыли новую стелу В Самаре открыто новое отделение МФЦ для людей с ОВЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
10 самых ожидаемых фильмов этой осени
Кто пустил автомат Калашникова в кино14
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение