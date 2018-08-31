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Театрализованные представления покажут в День города Москвы
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Театрализованные представления покажут в День города Москвы 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
54 уличных спектакля и шоу увидят москвичи в День города в рамках Международного театрального фестиваля имени Чехова.
Мероприятия пройдут в «Лужниках» и на Манежной площади. Участие в постановках примут порядка 200 артистов из восьми стран. Артисты испанского театра «Фура дель Бауш» выведут на улицу драконов. Десятиметровыми гигантами будут управлять с подъемных кранов, а музыканты и акробаты исполнят свои номера на 70-метровой высоте — тоже при помощи подъемных кранов.
Те, кто не имел возможности побывать на испанском побережье и познакомиться с удивительной Валенсией, смогут сделать это не выезжая из Москвы. Испанский театр «Ксаркса» перенесет зрителей на берега портового города, артисты покажут шоу «Огонь моря», используя пиротехнику.
Спектакль о повседневных проблемах общества под названием «Люди из стали» представит молодой танцевальный коллектив «Модерн Тейбл» из Южной Кореи. Музыкальное настроение зададут горячие бразильцы из театра «Фуриоза», исполняя национальные музыкальные произведения. Поддадут жару и музыканты из французского оркестра «Танцующих муз». Они исполнят как известные джазовые композиции, так и неклассический рэп. Кроме фестиваля в День города пройдет много других праздничных мероприятий.
— Отмечается Год волонтерства, добровольчества, поэтому приоритетом темы будет «Добрая Москва», — сказал глава Департамента культуры Александр Кибовский. — Это традиции милосердия, и те, что связаны с добрыми делами.
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