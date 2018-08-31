Умер Народный артист России Виктор Рябов

В Москве на 77-м году жизни скончался Виктор Рябов , передает НСН.

Он родился 30 июня 1942 года. Окончил театроведческий факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (педагог — Г. А. Хайченко). Рябов работал в Центральном театре кукол им. Сергея Образцова с 1962 года, создал множество незабываемых персонажей, многие из которых получили всемирное признание у критиков и зрителей, стали хрестоматийными в истории отечественного и мирового театра кукол.

В 2012 году Рябову было присвоено звание Народного артиста России.

Прощание с Виктором Васильевичем Рябовым состоится 2 сентября в 11.30 в храме Преподобного Пимена Великого (Нововоротниковский пер., 3, стр. 1). Кремация пройдет в Николо-Архангельском крематории (г. Балашиха, Носовихинское шоссе, 16).