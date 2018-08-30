Ушел из жизни «человек-оркестр» Сергей Таланов

9 сентября ему бы исполнилось 58 лет.

31 августа в столичной Центральной клинической больнице Управделами президента России пройдет прощание с актером, про которого говорили «человек-оркестр»…

Забавный, смешной… Когда надо. Когда надо — печальный. Хороший артист, человек-оркестр — клоун и акробат. Да еще и КВН-щик… 30 августа стало известно, что Заслуженный артист России Сергей Таланов скончался 28 августа в Москве.

9 сентября ему бы исполнилось 58 лет. Всего ничего… Сергей родился в 1960-м, окончил в 1981 году МАИ . Потом увлекся КВН, поиграл в «Клуб» пять лет, а в 1991-м основал собственную комик-труппу. Он назвал ее «Группа товарищей». И с этими «товарищами» отлично знакомы все, кто любили телешоу «Оба-на!».

Отлично помнят зрители Сергея и по «33 квадратным метрам». Он был звездой шоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым », а еще регулярно «светился» в тележурнале «Фитиль». И все последнее время все знаковые проекты не обходились без него — будь то забавный «Светофор», классная «Московская борзая», «Лесник», «Брестская крепость», «Одинокое небо», «Метод Лавровой», и, естественно, «Глухарь» и «Кадетство».

В 2007 году работавший в Московском театре клоунады Терезы Дуровой Сергей получил звание Заслуженного артиста России. Театру он оставался верен до конца…

По сведениям источников редакции, смерть артиста произошла в результате остановки сердца.

Прощание с Сергеем Талановым пройдет в Москве, 31 августа, в 11-30 по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом № 25 — траурный зал.