Спектакли, которые нужно увидеть в сентябре

Есть две категории людей, для которых осень — это время обновления и начала чего-то нового: учащиеся и театралы. И если школьная пора и студенческие годы позади, то новый театральный сезон — прямо по курсу. Обратите внимание на нашу подборку ближайших важных премьер, о которых в этом месяце будут говорить все.

«Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»

ГДЕ: Московский дворец молодежи

КОГДА: с 6 октября

Это шоу британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса, по утверждению критиков Бродвея и Вест-Энда, едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра. Оригинальная постановка, впервые показанная лондонским Mischief Theatre, бьет рекорды популярности в обеих театральных столицах мира, а теперь ей предстоит завоевать признание зрителей третьей столицы — Москвы.

В труппе российской постановки «Очень смешной комедии о том, как шоу пошло не так» — созвездие артистов ведущих драматических театров Москвы, таких как МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, Мастерская Петра Фоменко , «Ленком», «Сатирикон», а также актеры московских мюзиклов. Одну из главных ролей в спектакле исполнит обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая

«Театр чудес»

ГДЕ: «Театр Наций»

КОГДА: 11, 12, 13 сентября

В основу спектакля «Театр чудес» режиссера Дениса Бокурадзе легли сразу три интермедии Мигеля де Сервантеса: «Бдительный страж», «Cудья по бракоразводным делам» и «Театр чудес». Денис Бокурадзе задумал его как логическое продолжение другой, уже известной публике постановки «Корабль дураков». Только на этот раз разговор пойдет о любви не плотской, а поэтической. Особое внимание в этом спектакле следует обратить на тип актерского существования. Ведь чудо театра — это, прежде всего, взаимодействие зрителя и актера.

«Идиоты»

ГДЕ: «Гоголь-центр»

КОГДА: 7, 8, 9 сентября

Спустя два года в новой редакции возвращается на сцену знаменитый спектакль Кирилла Серебренникова «Идиоты». Спектакль был поставлен с опорой на один из самых знаменитых фильмов Ларса Фон Триера , который был снят по правилам манифеста «Догма 95», отвергающего все киноусловности. В спектакле действие фильма переносится в современную Москву, а манифест «Догмы» переведен на язык театра. В постановке найдут отражение громкие события и темы российской жизни последних лет.

«Северная одиссея»

ГДЕ: РАМТ

КОГДА: 18 сентября

Свой юбилейный 95-й сезон РАМТ откроет 18 сентября премьерой спектакля «Северная одиссея». В основе постановки — сценарий талантливых кинодраматургов Петра Луцыка и Алексея Саморядова . Название сценаристы позаимствовали у Джека Лондона, чей одноименный рассказ представляет собой вестерн о титанических характерах покорителей Клондайка. Над музыкальным решением работает композитор и певец Петр Налич . Все песни и музыка в спектакле будут звучать в живом исполнении, а сам Петр и музыканты станут полноправными участниками драматического действия.

«Человек из Рыбы»

ГДЕ: МХТ им. Чехова

КОГДА: 2, 3 сентября