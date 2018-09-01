Спектакли, которые нужно увидеть в сентябре 

Есть две категории людей, для которых осень — это время обновления и начала чего-то нового: учащиеся и театралы. И если школьная пора и студенческие годы позади, то новый театральный сезон — прямо по курсу. Обратите внимание на нашу подборку ближайших важных премьер, о которых в этом месяце будут говорить все.
«Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»
ГДЕ: Московский дворец молодежи
КОГДА: с 6 октября
Это шоу британских авторов Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса, по утверждению критиков Бродвея и Вест-Энда, едва ли не самая смешная комедия в истории мирового театра. Оригинальная постановка, впервые показанная лондонским Mischief Theatre, бьет рекорды популярности в обеих театральных столицах мира, а теперь ей предстоит завоевать признание зрителей третьей столицы — Москвы.
В труппе российской постановки «Очень смешной комедии о том, как шоу пошло не так» — созвездие артистов ведущих драматических театров Москвы, таких как МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, Мастерская Петра Фоменко, «Ленком», «Сатирикон», а также актеры московских мюзиклов. Одну из главных ролей в спектакле исполнит обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.
«Театр чудес»
ГДЕ: «Театр Наций»
КОГДА: 11, 12, 13 сентября
В основу спектакля «Театр чудес» режиссера Дениса Бокурадзе легли сразу три интермедии Мигеля де Сервантеса: «Бдительный страж», «Cудья по бракоразводным делам» и «Театр чудес». Денис Бокурадзе задумал его как логическое продолжение другой, уже известной публике постановки «Корабль дураков». Только на этот раз разговор пойдет о любви не плотской, а поэтической. Особое внимание в этом спектакле следует обратить на тип актерского существования. Ведь чудо театра — это, прежде всего, взаимодействие зрителя и актера.
«Идиоты»
ГДЕ: «Гоголь-центр»
КОГДА: 7, 8, 9 сентября
Спустя два года в новой редакции возвращается на сцену знаменитый спектакль Кирилла Серебренникова «Идиоты». Спектакль был поставлен с опорой на один из самых знаменитых фильмов Ларса Фон Триера, который был снят по правилам манифеста «Догма 95», отвергающего все киноусловности. В спектакле действие фильма переносится в современную Москву, а манифест «Догмы» переведен на язык театра. В постановке найдут отражение громкие события и темы российской жизни последних лет.
«Северная одиссея»
ГДЕ: РАМТ
КОГДА: 18 сентября
Свой юбилейный 95-й сезон РАМТ откроет 18 сентября премьерой спектакля «Северная одиссея». В основе постановки — сценарий талантливых кинодраматургов Петра Луцыка и Алексея Саморядова. Название сценаристы позаимствовали у Джека Лондона, чей одноименный рассказ представляет собой вестерн о титанических характерах покорителей Клондайка. Над музыкальным решением работает композитор и певец Петр Налич. Все песни и музыка в спектакле будут звучать в живом исполнении, а сам Петр и музыканты станут полноправными участниками драматического действия.
«Человек из Рыбы»
ГДЕ: МХТ им. Чехова
КОГДА: 2, 3 сентября
Пьеса Аси Волошиной — жесткий современный текст о наших реалиях — в равной степени метафоричный и остросоциальный. Действие «Человека из рыбы» происходит в наши дни в Петербурге в съемной квартире на Караванной, её герои — ваши соседи, если не вы сами. Юрий Бутусов, один из лидеров отечественной режиссуры, крайне редко обращается к современной драматургии, ему более интересен творческий диалог с Шекспиром, Чеховым, Брехтом… Тем любопытнее, что для новой постановки в Художественном театре он выбрал пьесу автора сегодняшнего дня.