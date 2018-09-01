1 сентября народный артист России Сергей Гармаш отмечает юбилей: актёру театра и кино исполняется 60 лет. Его фильмография насчитывает более 150 картин, в числе которых — мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги», драма Никиты Михалкова «12» и комедия «Русская игра» Павла Чухрая. Актёру с одинаковым успехом удавались самые разные роли. В 2004 году за заслуги в области искусства Гармаш был удостоен почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а через два года ему присудили «Народного артиста Российской Федерации» — за вклад в развитие театрального искусства и творческие успехи.