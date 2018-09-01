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Сергею Гармашу — 60 лет
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Сергею Гармашу — 60 лет 

RT на русском 10 часов назад
1 сентября народный артист России Сергей Гармаш отмечает юбилей: актёру театра и кино исполняется 60 лет. Его фильмография насчитывает более 150 картин, в числе которых — мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги», драма Никиты Михалкова «12» и комедия «Русская игра» Павла Чухрая. Актёру с одинаковым успехом удавались самые разные роли. В 2004 году за заслуги в области искусства Гармаш был удостоен почётного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а через два года ему присудили «Народного артиста Российской Федерации» — за вклад в развитие театрального искусства и творческие успехи.
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