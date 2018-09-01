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Российский хормейстер в Харбинском большом театре
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Российский хормейстер в Харбинском большом театре 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.
Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.
До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.
Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.
Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.
До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.
Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.
Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.
До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.
Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.
Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.
До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.
Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.
Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.
До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.
Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.
Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.
До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.
Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.
Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.
До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.
ИА Синьхуа: последние новости
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