Российский хормейстер в Харбинском большом театре

Харбин, 1 сентября / Синьхуа / — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.

Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.

До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.

Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.

Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.

До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.

Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.

Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.

До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.

Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.

Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.

До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.

Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.

Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.

До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.

Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.

Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.

До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.

Харбин, 1 сентября /Синьхуа/ — Хормейстер из России Марина Нефтеева официально начала работать в Харбинском большом театре /пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ с марта 2017 года. Она не только руководит состоящим из взрослых хоровым коллективом и детским хором, но и отвечает за учебный процесс и репетиции.

Кроме того, она часто выступает вместе с ними на различных мероприятиях. По словам Марины, она очень любит своих китайских учеников за усердие и трудолюбие. Даже после занятий многие из них обращаются к ней с различными вопросами. Российский хормейстер всегда рада делиться с ними своим музыкальным опытом.

До приезда в Китай Марина Нефтеева работала в Москве оперной певицей и хормейстером, а также была музыкальным руководителем одного из столичных детских театров.