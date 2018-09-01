Глафира Тарханова: «Главное — мы есть друг у друга»

Образ нашей сегодняшней героини удивляет и поражает современников. Глафира Тарханова кажется женщиной не из нашей реальности, не из этого мира. Природная женственность и чистота, невероятная грация и изящество — эти благородные черты выделяют актрису среди множества коллег.

Однако образ, как это часто бывает, не до конца точен: Глафира — отнюдь не экзальтированная «тургеневская девушка», а вполне современная успешная женщина, одна из популярнейших современных российских киноактрис, артистка театра «Сатирикон» и мама четверых ребятишек.

Глафира Тарханова родилась 9 ноября 1983 года в подмосковном городе Электросталь. Её родители были творческими людьми — актёрами местного кукольного театра. Поэтому с подмостками сцены будущая российская кинозвезда знакома с самого раннего детства. Отец Глаши ушёл из семьи, когда девочке не было даже года. Её воспитанием активно занимался отчим, который относился к Глафире, как к родной дочке, сумев заменить биологического папу.

Он старался, чтобы приёмная дочь росла разносторонне развитой: Глафира занималась синхронным плаванием, бальными танцами, но главным увлечением юности было всё же пение. По окончании девятого класса девушка поступила на отделение оперного вокала школы Галины Вишневской и окончила её с хорошими результатами.

В тот период жизни девушка грезила карьерой оперной певицы, однако мама и отчим желали, чтобы Глаша поступила в медицинский институт и стала врачом. С целью отговорить падчерицу идти в творческую профессию отчим решил поступить необычно: он отвёл Глафиру на вступительные экзамены в знаменитое театральное училище им. Щукина, чтобы наглядно показать трудности поступления в творческое учебное заведение.

Но эффект оказался совершенно неожиданным: уже на следующий год Глафира, твёрдо решившая стать актрисой, подала документы в школу-студию МХАТ, куда успешно поступила и обучалась четыре года под руководством Константина Райкина

Бесспорный талант юной студентки вскоре был замечен московскими театральными деятелями. Уже в 2003 году Тарханову принимают в труппу театра «Сатирикон», в ней она работает по сей день. Вслед за ролями в театре пришли и роли в кино.

Широкой публике Глафира запомнилась ролью старшей сестры Насти в сериале «Громовы». Пронзительная и трагическая история одной большой семьи, казалось, не оставила равнодушным ни одного телезрителя России.

Собственная семейная жизнь Глафиры Тархановой складывается на зависть многим. В её жизни был и есть только один возлюбленный — актёр Александр Фаддеев. Молодые люди познакомились на кинопробах, Александр страстно ухаживал за Глафирой, но та не торопилась быстро отвечать взаимностью, соответствуя образу серьёзной девушки.

«Наши отношения развивались постепенно, нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда», — так вспоминает о знакомстве с Александром актриса. Вскоре Фаддеев решил сыграть ва-банк — предложил Глафире руку и сердце. И девушка ответила согласием.

Уже более 10 лет Глафира Тарханова и Александр Фаддеев живут в счастливом браке. За эти годы чета произвела на свет четверых мальчишек: Корнея (2008 г. р.), Ермолая (2010 г.р.), Гордея (2012 г. р.) и Никифора (2017 г. р.).

«Решение родить четверых было принято не на кухне. Когда я рожала первого, то не думала, что у меня будет четверо. Но так сложилось. Это мое личное решение. Решение в том, что если есть беременность — ребенка нужно оставлять. Это однозначно», — рассказывает о своём материнстве Тарханова.

Актриса также признаётся, что ей проще воспитывать именно мальчиков: «Если бы у меня была дочка, всё было бы совершенно иначе. Но я даже не представляю, как. Смотрю на маленьких девочек, и они кажутся мне маленькими женщинами».

Стоит отметить, что в воспитании сыновей Глафире помогает наличие психологического образования — в 2008 году актриса окончила МГУ

Несмотря на то, что на счету Глафиры несколько родов, она не утратила свой природный шарм и продолжает сохранять прекрасную форму. «Восстановление после родов — сложный и небыстрый процесс. Тяжёлые физические нагрузки запрещены, но всё-таки спорт или йога необходимы. Плюс правильное питание. И особенно массаж, который очень полезен для восстановления кожи», — делится своими секретами актриса.

Усердие и требовательность к себе помогают Глафире Тархановой успешно заниматься актёрской карьерой и быть мамой большой семьи. Актриса заявляет: «Иногда слышу вопрос: „Наверное, непросто с четырьмя-то детьми?“. Особенно часто он звучит в последнее время, когда всё так зыбко и нестабильно. Конечно, непросто. И тревожно за то, что ждёт завтра. Но можно ли жаловаться на судьбу, когда есть замечательный муж и сыновья, когда, слава богу, живы родители? Главное — мы все есть друг у друга, а с остальным можно справиться…»