Денис Мацуев: «Я окунулся в Ангару, поэтому я в тонусе»

О свободе творчества и разнице между российской и европейской публикой рассуждали знаменитый пианист Денис Мацуев , дирижёр Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков и телеведущий Юлиан Макаров . Они встретились с журналистами 1 сентября — в преддверии открытия XIII Международного фестиваля «Звёзды на Байкале».

«Более 400 человек посетят наш фестиваль. В очередной раз у нас очень мощный состав участников — и Национальный филармонический оркестр России с маэстро Спиваковым, и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан с Александром Сладковским, и потрясающие солисты, и целая плеяда победителей Международного конкурса Grand Piano Competition, спектакль «Неизвестный друг» по Мунину, плеяда мастер-классов. Для детей Иркутской области будет очень много подарков — это аукцион «Нота До», где мы собираем деньги на их инструменты, также по итогам нашего конкурса мы будем вручать инструменты стипендиантам нашего фонда «Новые имена»», — сообщил художественный руководитель фестиваля.

Денис Мацуев отметил, что он полон сил перед выступлением, которое состоится сегодня в 19:00 в Иркутском государственном театре им. Н. М. Загурского. «Я окунулся в Ангару, потому что в моей квартире нет воды ни холодной, ни горячей, поэтому я в тонусе», — поделился пианист. А также сказал, что заметил хорошую тенденцию — в России на концертах классической музыки больше половину зала занимают молодые люди, а в Европе — более возрастная публика. По его словам, это значит, что российской молодежи прививают любовь к искусству.

В свою очередь маэстро Владимир Спиваков отметил, что искусство побеждает мировое зло и дает людям свободу: «Освещает мир искусство, наука, такие люди как Денис (Мацуев. — Прим. Ред.). Мир состоит из добра и зла, нужно что-то делать, чтобы зло не побеждало. А это как раз то, что делает Денис в Иркутске, то, что делают его детские программы».

Напомним, фестиваль «Звезды на Байкале» пройдет с 1 по 12 сентября. В этом году программу фестиваля держали в строгом секрете, но теперь она широко известна.