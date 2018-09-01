Питерский Театр «На Литейном» покажет в Рязани шесть спектаклей о любви 

«Театр „На Литейном“ представит постановки на сцене Рязанского театра олюбви к своему городу, любви к родине, профессии и близким людям в оригинальной комедии „Банкрот (Свои люди — сочтёмся)“, трагикомическом представлении „Требуется старый клоун“, спектакле-концерте „У меня есть сердце…“, ленинградской мелодраме „Сон в белую ночь“, пронзительной драме „Счастье моё“ расскажут и сыграют заслуженные артисты России — Александр Жданов, Сергей Заморев, Ирина Кушнир, Елена Ложкина, Михаил Разумовский, Александр Рязанцев, Ольга Самошина и другие любимые петербургской публикой артисты театра», — говорится в сообщении.
Также рязанцы увидят интерактивный музыкально-мультипликационный спектакль для семейного просмотра «Я озвучиваю мультик». Спектакль — дважды лауреат XXVII Фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям». В зрительном зале Рязанского театра драмы откроется «профессиональная звукостудия» и межпространственный портал, детей и родителей пригласят совершить увлекательную мультипликационную прогулку по Санкт-Петербургу и самим «озвучить» все явления, события и героев.
Напомним, Театр «На Литейном» отмечает своё 110-летие.