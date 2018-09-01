Питерский Театр «На Литейном» покажет в Рязани шесть спектаклей о любви

Также рязанцы увидят интерактивный музыкально-мультипликационный спектакль для семейного просмотра «Я озвучиваю мультик». Спектакль — дважды лауреат XXVII Фестиваля «Театры Санкт-Петербурга — детям». В зрительном зале Рязанского театра драмы откроется «профессиональная звукостудия» и межпространственный портал, детей и родителей пригласят совершить увлекательную мультипликационную прогулку по Санкт-Петербургу и самим «озвучить» все явления, события и героев.

Напомним, Театр «На Литейном» отмечает своё 110-летие.