Мороженое и воздушные шарики раздали детям в метро в честь Дня знаний

Сотрудники московского метро поздравили детей с Днем знаний и раздали им мороженое и воздушные шарики. В подземке также прошел интерактивный спектакль и состоялась серия полезных мастер-классов, сообщает пресс-служба метрополитена.

Праздник для учащихся проходил в аванзале станции метро «Курская», а также на станции Лужники Московского центрального кольца, отметили представители подземки. Подарки раздавали на обеих локациях, а мастер-классы и детский спектакль прошли под землей. На занятиях участников обучили ключевым навыкам разных профессий.

Интерактивный спектакль назывался «Индейская сказка о ловце снов», там показали, как амулет защищает от кошмаров и объяснили, как его сделать самостоятельно, рассказали в пресс-службе метро.

"Московский метрополитен поздравляет всех учащихся с началом нового учебного года. Среди наших пассажиров много студентов и школьников, которые ездят на учебу на метро. В этом году мы постарались сделать программу праздника максимально насыщенной", — отметили в подземке. Там подчеркнули, что праздничные площадки не мешали проходу пассажиров.