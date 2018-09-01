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Мороженое и воздушные шарики раздали детям в метро в честь Дня знаний
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Мороженое и воздушные шарики раздали детям в метро в честь Дня знаний 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сотрудники московского метро поздравили детей с Днем знаний и раздали им мороженое и воздушные шарики. В подземке также прошел интерактивный спектакль и состоялась серия полезных мастер-классов, сообщает пресс-служба метрополитена.
Праздник для учащихся проходил в аванзале станции метро «Курская», а также на станции Лужники Московского центрального кольца, отметили представители подземки. Подарки раздавали на обеих локациях, а мастер-классы и детский спектакль прошли под землей. На занятиях участников обучили ключевым навыкам разных профессий.
Интерактивный спектакль назывался «Индейская сказка о ловце снов», там показали, как амулет защищает от кошмаров и объяснили, как его сделать самостоятельно, рассказали в пресс-службе метро.
"Московский метрополитен поздравляет всех учащихся с началом нового учебного года. Среди наших пассажиров много студентов и школьников, которые ездят на учебу на метро. В этом году мы постарались сделать программу праздника максимально насыщенной", — отметили в подземке. Там подчеркнули, что праздничные площадки не мешали проходу пассажиров.
Всех школьников и их родителей с Днем знаний 1 сентября поздравил Владимир Путин. Он пожелал учащимся успехов и отметил важность праздника для первоклассников, которые откроют новую страницу в жизни. Глава государства также коротко рассказал о развитии системы образования в России.
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