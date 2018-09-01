В Балакове отменили концерт Ольги Бузовой 

В городе Балаково Саратовской области отменен концерт бессменной ведущей самого долгого телевизионного шоу страны «Дом-2» Ольги Бузовой. Официальная причина отмены не названа. Напомним, мероприятие должно было состояться в СК «Форум» 20 октября. Об этом оповещали афиши, развешанные по всему городу. Концерты певицы отменились не только в Балакове, но и Тамбове, Пензе и Ульяновске. Билеты на двухчасовое шоу телезвезды стоили от 900 до 2,5 тысяч рублей. В интернете эта новость вызвала настоящий бум. Мнения горожан разделились. Одни считают, что для города принимать исполнительницу хитов «Под звуки поцелуев» и «Мало половин» — это позор, а поклонники творчества эпатажной звезды крайне расстроены случившимся.
Напомним, что этой весной Бузовой отказали в проведении концерта на сцене Саратовского театра оперы и балета. Тогда эта новость вызвала волну протестов среди горожан и общественников, например, Михаила Волкова. После того, как телеведущая переквалифицировалась в певицу, многие стали критиковать ее творчество. Например, в одном из недавних интервью 5 каналу о ней высказался самый известный современный художник России Никас Сафронов: «Я видел Бузову несколько раз в разных программах. Она ведет себя вызывающе. Это позволительно только Дали. Дали гений. Он так и говорил: „Я гений!“. Но когда она говорит, что вы живете в ее эпоху. Кто она такая вообще? Это „поп-корн“!»— заявил журналистам Сафронов.