Ещё
В Балакове отменили концерт Ольги Бузовой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

В Балакове отменили концерт Ольги Бузовой 

САРАТОВ24 34 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
В городе Балаково Саратовской области отменен концерт бессменной ведущей самого долгого телевизионного шоу страны «Дом-2» Ольги Бузовой. Официальная причина отмены не названа. Напомним, мероприятие должно было состояться в СК «Форум» 20 октября. Об этом оповещали афиши, развешанные по всему городу. Концерты певицы отменились не только в Балакове, но и Тамбове, Пензе и Ульяновске. Билеты на двухчасовое шоу телезвезды стоили от 900 до 2,5 тысяч рублей. В интернете эта новость вызвала настоящий бум. Мнения горожан разделились. Одни считают, что для города принимать исполнительницу хитов «Под звуки поцелуев» и «Мало половин» — это позор, а поклонники творчества эпатажной звезды крайне расстроены случившимся.
Напомним, что этой весной Бузовой отказали в проведении концерта на сцене Саратовского театра оперы и балета. Тогда эта новость вызвала волну протестов среди горожан и общественников, например, Михаила Волкова. После того, как телеведущая переквалифицировалась в певицу, многие стали критиковать ее творчество. Например, в одном из недавних интервью 5 каналу о ней высказался самый известный современный художник России Никас Сафронов: «Я видел Бузову несколько раз в разных программах. Она ведет себя вызывающе. Это позволительно только Дали. Дали гений. Он так и говорил: „Я гений!“. Но когда она говорит, что вы живете в ее эпоху. Кто она такая вообще? Это „поп-корн“!»— заявил журналистам Сафронов.
САРАТОВ24: последние новости
Саратовский театр оперы и балета откроет новый сезон в неотремонтированном здании В Энгельсе открылся парк военной техники «Патриот» Стала известна программа фестиваля имени Олега Янковского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Отвратительные принцы из мультиков4
Кто пустил автомат Калашникова в кино19
Видео
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение