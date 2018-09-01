В Балакове отменили концерт Ольги Бузовой

В городе Балаково Саратовской области отменен концерт бессменной ведущей самого долгого телевизионного шоу страны «Дом-2» Ольги Бузовой. Официальная причина отмены не названа. Напомним, мероприятие должно было состояться в СК «Форум» 20 октября. Об этом оповещали афиши, развешанные по всему городу. Концерты певицы отменились не только в Балакове, но и Тамбове, Пензе и Ульяновске. Билеты на двухчасовое шоу телезвезды стоили от 900 до 2,5 тысяч рублей. В интернете эта новость вызвала настоящий бум. Мнения горожан разделились. Одни считают, что для города принимать исполнительницу хитов «Под звуки поцелуев» и «Мало половин» — это позор, а поклонники творчества эпатажной звезды крайне расстроены случившимся.