Надежда Бабкина открыла музей кукол

Новый необычный объект столичной культуры заработал в помещении Малой сцены театра «Русская песня» на Садово-Черногрядской улице

Суббота, теплое солнечное утро, у входа в музыкальный театр фольклора «Русская песня» под народную музыку, улыбаясь, пританцовывают две девушки в длинных кукольных нарядах. У одной куклы дополнительно нашиты по подолу платья, у другой куклы — нарукавные, с красавицами шустрые малыши и их родители позируют для семейного фотоальбома и социальных сетей. Семейные пары, сотрудники и друзья театра, журналисты и фотографы встречают народную артистку России, исследователя народной песни, доктора искусствоведения Надежду Бабкину . Повод — открытие музея кукол в помещении Малой сцены театра «Русская песня» на Садово-Черногрядской улице.

Окна сделаны из цветных кусочков стекла— желтых, розовых, синих и зеленых — в солнечную погоду в них красиво отражается свет, и кошка Бася, живущая здесь, жмуриться и уходит отдыхать в более темную комнату. Всюду мягкие диваны, можно выпить чая и отправить себе открытку «Привет из музея кукол». Кукла Наденька «поет» песни из репертуара Надежды Георгиевны — придумали ее Александр и Людмила Сапрыкины, серое льняное платье с вышивкой и кокошник, украшенный белыми бусинами, сшили мастера из подмосковного города Мытищи.

В основной коллекции музея хранится более 100 кукол ручной работы из разных уголков России и мира — деревянные расписные куклы, тряпичные, фарфоровые, глиняные, в национальных костюмах. Любителей сказок порадует царь Додон в парчовом камзоле и яркой рубашке. Мастер тряпичной куклы подарила музею Курскую столбушку, народный артист Ренат Ибрагимов выступил с благодарностью за сохранение традиций и обычаев. Также ансамбль «Россияне» подготовил для гостей фольклорную программу «Осень, осень, в гости просим!» с песнями, играми, поговорками и рассказами — так отмечались осенние праздники на Руси. Дети с удовольствием брались за руки и танцевали вместе с артистами.

Заместитель директора театра «Русская песня» Ирина Петровна Холкина объяснила «Вечерке», почему некоторые куклы «без лица»: «Куклы с нарисованными лицами несут функциональную нагрузку: интерьерные, костюмные и т.п. Без лица — берегини. Считается, что злые духи не вселяются в фигурки без носа, рта, глаз — в них нет дурной силы. Каждая берегиня несет свою энергетику, влечет добро, счастье и покой в дом». Такую куклу-оберег можно сделать самостоятельно или в музее — под руководством профессионалов.