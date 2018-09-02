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Осенняя сессия Академии старинной оперы Opera Omnia в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац
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Осенняя сессия Академии старинной оперы Opera Omnia в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац 

Ревизор.ru 13 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Это стало возможно благодаря тому, что вот уже несколько лет театр возглавляет Георгий Исаакян, один из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и Барокко в России, режиссер, который поставил целый ряд старинных партитур, среди которых: «Альцина» и «Геракл» Георга Фридриха Генделя, «Китаянки» Кристофа Глюка, «Орфей» Клаудио Монтеверди, «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери, «Любовь убивает» Хуана Идальго де Поланко и другие. «Любовь убивает». Фото: Московский Государственынй Академический театр им. Наталии Сац «Как ни странно, первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение», — говорит он. Близким другом Театра Наталии Сац, центра старинной оперы в современной музыкальной России, стал Эндрю Лоуренс-Кинг, один из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира, лауреат премий Grammy, Echo, Gramophone, основатель ансамбля The Harp Consort, создатель Академии старинной оперы OPERA OMNIA в Театра Наталии Сац. Под его музыкальным руководством в театре были осуществлены такие постановки, как «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери (1600) — первая итальянская опера, «Любовь убивает» Хуана Идальго де Поланко (1660) — первая испанская опера. «Игра о душе и теле». Фото: Московский Государственынй Академический театр им. Наталии Сац Вместе Георгий Исаакян и Эндрю Лоуренс-Кинг создали на базе Театра Наталии Сац Академию старинной оперы OPERA OMNIA. «В России интерес к барочной музыке возник относительно недавно, и, в основном, прикосновения к этой богатейшей культуре носят разовый характер: привозят европейский спектакль по старинной опере, все смотрят его как некий образец, и его увозят. Но так техникой не овладеешь. С одной стороны, наша Академия носит аутентичный, исследовательский характер, с другой неразрывно связана с живым театром, — рассказывает Георгий Исаакян. — На занятиях прорабатываются конкретные партитуры, проводятся мастер-классы для инструменталистов, вокалистов, режиссеров, музыковедов. Заканчивается же каждая сессия показом подготовленной со студентами постановки. В прошлом году ею стало театральное исследование / реконструкция утраченной оперы Клаудио Монтеверди „Аrianna a la recherche / Ариадна — в поисках утраченного“. Студенты Академии этого года будут работать над партитурой оперы Генри Перселла „Король Артур“. Расписание Осенней сессии OPERA OMNIA 2 — 11 сентября — мастер-классы всемирно известных мастеров музыки барокко Эндрю Лоуренса-Кинга, Хавьера Диаз Латорре, Майкла Чанса и Тани Скок для вокалистов, инструменталистов, артистов, музыковедов. Участие по регистрации: https://www.facebook.com/katerina.antonenko или https://www.opera-omnia.net/kingarthur2018 2 сентября — лекция Георгия Исаакяна „Режиссер в барочной опере в современном музыкальном театре“ \ 12:00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 3 сентября — лекция Эндрю Лоуренса-Кинга на тему „Дирижер в барочной опере в современном музыкальном театре“ \ 12:00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац Эндрю Лоуренс-Кинг. Фото: Московский Государственынй Академический театр им. Наталии Сац 2-3 сентября — конференция Round Table Academy, посвященная Генри Перселлу \ 14.00 — 18.00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 3 сентября — Гала-концерт студентов осенней сессии Академии старинной музыки OPERA OMNIA. В программе — произведения Генри Перселла \ 19.00, Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 6 сентября — Гала-концерт всемирно известных мастеров мастеров барочной музыки: арфиста-виртуоза, основателя ансамбля The Harp Consort, лауреата премий Grammy, Echo и Gramophone маэстро Эндрю Лоуренса-Кинга, легендарного контр-тенора, директора The Grange Festival Майкла Чанса, испанского гитариста, профессора кафедры старинных щипковых в ESMUC Хавьера Диаз Латорре, и Тани Скок, специалиста по барочному танцу. \ 19.00. Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац 12 и 13 сентября — заключительный показ студентов осенней сессии Академии старинной музыки OPERA OMNIA: Генри Перселл „КОРОЛЬ АРТУР“ \ 19.00 Малая сцена МГАДМТ им. Н. И. Сац
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