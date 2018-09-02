Насыщенная культурно‐развлекательная программа ждет жителей Подмосковья в сентябре

В сентябре жителей и гостей Московской области ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа. «Большой симфонический квартирник», традиционный Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина 2018», и даже «День пареной репы». Афиша мероприятий была опубликована на сайте правительства Подмосквовья.

Министерства культуры и Начнется сентябрь с Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина 2018». Он стартовал в субботу, 1 сентября, в Можайском районе. А в воскресенье, 2 сентября, состоятся торжественные церемониалы с воинскими почестями и возложением цветов у главного монумента на батарее Раевского и возле памятника «Павшим Великой армии» в деревне Шевардино. На мероприятиях будут присутствовать члены Государственной думы Министерства обороны РФ , официальные представители посольств 15 европейских стран, в числе которых Германия, Франция, Италия, Швейцария.

Посетители «Подольского выставочного зала» получат в сентябре возможность увидеть свыше 70 репродукций известных картин и узнать биографию Винсента Ван Гога.

На сцене «Зимнего театра» в Орехово-Зуеве 7 сентября в 18:00 начнется концерт Государственного Академического Большого Симфонического оркестра имени П. И. Чайковского.

А на сцене музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре 9 сентября в 12:00 Московский театр юного зрителя представит музыкальную сказку по мотивам произведения Г. Х. Андерсена «Дюймовочка».

На следующий день, 10 сентября, в Красногорске состоится «Большой симфонический квартирник». Знакомые тексты, а также живую музыку зрители смогут услышать в «Вегас Сити Холле» в 19:30.

В Музее-заповеднике «Абрамцево», расположенном в Сергиево-Посадском районе, в выставочном павильоне «Поленовская дача» до 16 сентября проходит выставка живописи «Жизнь в Абрамцево».

Военно-историческая реконструкция «Бой при реке Вохна» из истории Отечественной войны 1812 года пройдет 22 и 23 сентября в городском округе Павловский Посаде.

Также 22 сентября в 13:00 в Солнечногорском районе, в деревне Тараканово, в музее-заповеднике Блока и Менделеева «Шахматово» пройдет праздник «Осенины». Для гостей будут организованы гуляния в лучших русских народных традициях.

Завершатся сентябрьские гулянья 29 сентября в 11:00 на территории музейно-выставочного комплекса «Княжий двор» городского округа Павловский Посад, где состоится Фестиваль русских традиций «День пареной репы», который посвящен прародительнице овощных культур, возделываемых на Руси.