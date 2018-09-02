Ещё
Солисты группы «Градусы» кинули в толпу студентов свои полотенца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Солисты группы «Градусы» кинули в толпу студентов свои полотенца 

Свободные новости 5 часов назад
Фото: Свободные новости
В завершение вчерашнего праздника первокурсников «Поехали!», перед салютомперед саратовцами на Театральной площади выступила группа «Градусы». Студенты встретили их появление громкими криками и аплодисментами.
«Мы не сторонники громких дебатов, нас громко встречает город Саратов», — крикнули солисты.
Они исполнили свои самые популярные песни: «Голая», «Кто ты», «Выходи за меня», «Режиссер», «Я всегда помню о главном», «Вали-гуляй».
Выступление артистов сопровождал балет и воздушные гимнасты. Также на сцену вышли танцевальные коллективы из вузов Саратова
«Где знаменитые Саратовские подмышки?» — спросили артисты у зрителей, побуждая первокурсников поднять руки и аплодировать.
Во время выступления артисты выходили в толпу, делали селфи и протягивали руки для всех желающих, а также бросали в толпу свои полотенца, которыми вытирали пот с лица.
Свободные новости: последние новости
На праздник «Поехали!» в Саратов приедут Эмма М и Роман Архипов Саратовский оперный театр объявил об открытии очередного сезона Обновленный парк в Энгельсе украсили памятником Кобзарю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
11 самых ожидаемых российских сериалов осени2
Отвратительные принцы из мультиков4
Видео
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение