Солисты группы «Градусы» кинули в толпу студентов свои полотенца

В завершение вчерашнего праздника первокурсников «Поехали!», перед салютомперед саратовцами на Театральной площади выступила группа «Градусы». Студенты встретили их появление громкими криками и аплодисментами.

«Мы не сторонники громких дебатов, нас громко встречает город Саратов», — крикнули солисты.

Они исполнили свои самые популярные песни: «Голая», «Кто ты», «Выходи за меня», «Режиссер», «Я всегда помню о главном», «Вали-гуляй».

Выступление артистов сопровождал балет и воздушные гимнасты. Также на сцену вышли танцевальные коллективы из вузов Саратова

«Где знаменитые Саратовские подмышки?» — спросили артисты у зрителей, побуждая первокурсников поднять руки и аплодировать.

Во время выступления артисты выходили в толпу, делали селфи и протягивали руки для всех желающих, а также бросали в толпу свои полотенца, которыми вытирали пот с лица.