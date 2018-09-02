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Красноярский музыкальный театр открывает юбилейный 60-ый сезон
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Красноярский музыкальный театр открывает юбилейный 60-ый сезон 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Официально новый сезон будет открыт 21 сентября мюзиклом «Винил» композитора Е. Загота. Мировая премьера спектакля с большим успехом прошла в июне этого года — его посмотрели почти три тысячи зрителей.
19 октября оркестр театра под управлением музыкального руководителя Валерия Шелепова представит программу «Магия звука», при участии солистов, хора, балета и пяти дирижеров. 3 ноября состоится премьера комедии о супружеской жизни и женской изобретательности — мюзикл «Как вернуть мужа» В. Ильина и В. Лукашова, по мотивам пьесы Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена — лгунья». 22 ноября — праздник для любителей танца — премьера авангардного танцевального спектакля «Линии времени» в постановке главного балетмейстера театра Елены Слободчиковой.
В 2019 зрителей ждет премьера спектакля «Мне осталась одна забава… » по произведениям С. Есенина и советских композиторов (режиссер-постановщик Юрий Цехановский). К 9 мая большой проект, посвященный Великой Отечественной войне — музыкально-литературную композицию «На всю оставшуюся жизнь» — представит режиссер заслуженный артист России Юрий Цехановский. Также свои сольные проекты представят: заслуженная артистка России обладательница «Золотой Маски» Светлана Кольянова, заслуженная артистка России Валентина Литвина, Наталья Тимофеева, солист театра Александр Белопашинцев.
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