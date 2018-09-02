Красноярский музыкальный театр открывает юбилейный 60-ый сезон

Официально новый сезон будет открыт 21 сентября мюзиклом «Винил» композитора Е. Загота. Мировая премьера спектакля с большим успехом прошла в июне этого года — его посмотрели почти три тысячи зрителей.

19 октября оркестр театра под управлением музыкального руководителя Валерия Шелепова представит программу «Магия звука», при участии солистов, хора, балета и пяти дирижеров. 3 ноября состоится премьера комедии о супружеской жизни и женской изобретательности — мюзикл «Как вернуть мужа» В. Ильина и В. Лукашова, по мотивам пьесы Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена «Моя жена — лгунья». 22 ноября — праздник для любителей танца — премьера авангардного танцевального спектакля «Линии времени» в постановке главного балетмейстера театра Елены Слободчиковой