ЮНЕСКО открыла в Испании кафедру танца имени кубинской балерины Алисии Алонсо 

ГАВАНА, 2 сентября. Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО) открыла в Испании Ибероамериканскую кафедру танца имени прославленной кубинской балерины Алисии Алонсо. Об этом сообщил Национальный балет Кубы, руководителем которого на протяжении 70 лет является Алонсо.
Кафедра создана на базе мадридского Университета короля Хуана Карлоса и, как отмечается в заявлении Национального балета Кубы, будет способствовать «международному сотрудничеству в сфере преподавания и научного исследования танца». Под эгидой Университета короля Хуана Карлоса на протяжении уже нескольких лет действует Институт танца имени Алонсо.
Дебютировав на сцене театра в Гаване в 1931 году, Алисия Алонсо поставила рекорд пребывания на сцене. Последнее ее выступление состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца. В декабре 2017 года балерине исполнилось 97 лет.
Алонсо танцевала во многих театрах мира, в том числе в России, где она запомнилась партией Кармен. Ее партнерами были, в частности, Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов.
За значительный вклад в развитие мировой культуры Алонсо удостоена десятков международных премий и наград, в том числе одной из высших государственных наград Кубы — ордена Хосе Марти. С 2015 года Большой театр Гаваны — старейший театр в Латинской Америке и домашняя сцена Национального балета Кубы — по решению Госсовета карибской страны носит имя Алисии Алонсо.