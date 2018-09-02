ЮНЕСКО открыла в Испании кафедру танца имени кубинской балерины Алисии Алонсо

Кафедра создана на базе мадридского Университета короля Хуана Карлоса и, как отмечается в заявлении Национального балета Кубы, будет способствовать «международному сотрудничеству в сфере преподавания и научного исследования танца». Под эгидой Университета короля Хуана Карлоса на протяжении уже нескольких лет действует Институт танца имени Алонсо.

Дебютировав на сцене театра в Гаване в 1931 году, Алисия Алонсо поставила рекорд пребывания на сцене. Последнее ее выступление состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца. В декабре 2017 года балерине исполнилось 97 лет.

За значительный вклад в развитие мировой культуры Алонсо удостоена десятков международных премий и наград, в том числе одной из высших государственных наград Кубы — ордена Хосе Марти. С 2015 года Большой театр Гаваны — старейший театр в Латинской Америке и домашняя сцена Национального балета Кубы — по решению Госсовета карибской страны носит имя Алисии Алонсо.