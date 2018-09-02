Новый театральный сезон в Омске: даты и премьеры

Новый театральный сезон для омичей начнётся уже в конце сентября. Закончилось лето, а это значит, что омских театралов ждёт новый сезон. Не все городские театры ещё вышли из отпуска. Но "Омск Здесь" узнал, какие театральные премьеры можно будет увидеть в этом году. В репертуаре как уже полюбившиеся зрителям спектакли, так и новые работы, в том числе приглашённых режиссёров.

Новый, 145-й сезон откроется 22 сентября премьерой спектакля по комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+) в постановке народного артиста России Александра Кузина . Сразу после открытия артисты отправятся в Москву, возрождая традицию обменных гастролей с Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова. После их возвращения из Москвы зрителям останется недолго ждать очередную премьеру, теперь уже на Камерной сцене имени Т. Ожиговой. В конце ноября Егор Равинский , молодой московский режиссёр поставит спектакль по повести А. П. Чехова «Рассказ неизвестного человека» (16+).

В ноябре театр ожидает важное событие — столетие со дня рождения Мигдата Ханжарова, который четверть века возглавлял Омский академический театр драмы (с 1962 по 1987 г.). В день столетия Ханжарова, 28 ноября, состоится творческий вечер. Под Новый год юных зрителей порадует новая сказка «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза» (6+) по пьесе Дмитрия Голубецкого на Камерной сцене им. Т. А. Ожиговой. Её поставит народный артист России Валерий Алексеев . Юбилейный сезон продолжит премьера спектакля «Альбом» (16+) в постановке главного режиссёра театра Георгия Цхвиравы

В репертуар театра в грядущем сезоне на основной сцене войдут: спектакль по роману в двух действиях «Три товарища» (16+), музыкальная комедия «Ханума» (12+), комедии «Правда — хорошо, а счастье лучше» (12+), «Лжец» (12+) и «На всякого мудреца довольно простоты» (12+), а также стресс-тест Жорди Гальсеран «Метод Грёнхольма» (16+). На камерной сцене — драма Mamma Roma (18+), комедия «Игроки» (16+) и многие другие.

Цена билетов: 150-800 руб.

В омском ТЮЗе в этом году будет уже 82-й сезон. В День знаний, 1 сентября, театр не представил спектаклей, хотя всегда в этот день распахивал свои двери для школьников, так как в зрительном зале будет продолжаться ремонтю. Но с 8 сентября начнутся спектакли на малой сцене — в этот день покажут спектакль «Все мыши любят сыр» (6+). Сразу несколько премьер в театре ожидаются в течение всего сентября. 11 сентября пройдёт ретро-комедия «Недоразумения» (12+), 12 сентября — притча «Дневник Евы» (16+), а 13 сентября — история одного путешествия «Возвращение домой» (16+). 15 сентября малышам покажут сказку «Винни Пух и все-все-все» (0+), а 16 сентября совершеннолетним зрителям представят эксцентричную комедию «Свадьба» (18+).

Цена билетов: 200-450 руб.

В театре, где сейчас также идёт ремонт, открывается 72-й сезон. В честь этого в последний летний день, 31 августа, провели предсезонный проект. Руководство встретилось со зрителями лицом к лицу на Театральной площади. Гостей ждала живая музыка, ароматный кофе, лекции и дискуссии о театре, встреча с артистами и возможность приобрести билеты на спектакли нового сезона со скидкой. Новый сезон в театре откроется 15 сентября театрализованным представлением «Четыре сезона для оперы. Осень» (12+).

В репертуаре театра в грядущем сезоне также можно будет увидеть музыкальную комедию в 2-х действиях «Старые дома» (12+), музыкальную сказку «День рождения кота Леопольда» (0+), мюзикл в 2-х действиях «Алые паруса» (12+) по мотивам одноимённой повести-феерии Александра Грина , балет «Шинель» (12+), оперу «Влюблённые обманщики» (12+). Вновь будет поставлена музыкальная сказка «Василиса Прекрасная» (0+), оперетта «Летучая мышь» (12+) и балет «Обнажённое танго» (16+).

Цена билетов: 200-500 руб.

83-й театральный сезон начнётся 20 сентября премьерой спектакля для самых маленьких «Время играть» (для детей 3-4 лет, 0+) по книге английской писательницы Джулии Дональдсон в пересказе Марины Бородицкой . 22 и 23 сентября юным зрителям покажут лирическую сказку для детей с пяти лет «Царевна-лягушка» (4 года, 0+). 22 сентября состоится ещё одна премьера — комедия-опера для взрослых «Севильский цирюльник» (12+). В новых спектаклях занята практически вся труппа. Помимо этого, в афише театра в новом сезоне следующие спектакли: «Гуси-лебеди» (2-4 года, 0+), «Мастерская кукольника» (6+), «Бременские музыканты» (6+), «Рисуй-играй» (дети 4 лет, 0+), «Машенька и медведь» детей 3-4 лет, 0+), «Сказка о глупом мышонке» (дети 3-4 лет, 0+).

Цена билетов: 140-450 руб.

Свой 29-й сезон артисты по-прежнему начнут на сцене Дома актёра. 22 сентября он откроется необычным концертом «И жизнь, и слёзы, и любовь…» (12+) в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя Владимира Витько . Премьера состоялась в прошлом сезоне на сцене Концертного зала Омской филармонии. Романтический, чувственный концерт стал сенсацией. В новом сезоне театр подготовит репертуар для зрителей всех возрастов и жанровых предпочтений. В сентябре маленьким зрителям покажут три детских спектакля: «День Рождения кота Леопольда» (0+), «Волшебная конфета» (0+), «Однажды в змеином царстве» (0+). Вечерний сентябрьский репертуар составят спектакли по пьесам Степана Лобозёрова , объединённые в проект под названием «Три вечера со Степаном Лобозёровым» (12+). 28 сентября на сцену возвращается остроумный и жизнерадостный спектакль по его пьесе «По соседству мы живём» (12+).

Цена билетов: детские спектакли 120-250 руб., вечерние спектакли: 150-600 руб., 80-600 руб.

Открытие 29-го театрального сезона состоится 12 октября премьерой спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря» (16+) по повести Чингиза Айтматова . В спектакле, как рассказали в театре, тонко переданы легенды небольшого северного народа — нивхов, проживающего на берегу Охотского моря. О том, какие ещё спектакли омичи смогут увидеть в новом сезоне, в театре расскажут позже.

Цена билетов: взрослые 150-300 руб., премьерные 350 руб., детские 100-250 руб., новогодние 200-350 руб.

27-й театральный сезон откроется в середине сентября, но уже 1 сентября театр поздравит школьников, студентов и преподавателей с Днём знаний. Коллектив покажет сказку «Доктор Айболит» (6+) для младших школьников и комедию «Не всё коту масленица» (12+) для учащихся старших классов, студентов вузов и колледжей. Самым ярким событием межсезонья станет творческая встреча с Сергеем Пускепалисом , которая состоится 11 сентября на сцене Пятого театра. Постановка будет показана в последний, сотый, раз. 15 сентября новый сезон откроется Парадом премьер, о которых в театре также расскажут позже.

Цена билетов: 270-330 руб.

По традиции 25-й театральный сезон здесь официально откроется 7 октября, но каким спектаклем, пока неизвестно. Однако артисты ждут зрителей уже с середины сентября на постановки «Пижама на шестерых» (16+), «Смешные деньги» (16+), «Контакт» (16+), «Повелитель мух» (12+), «Иллюзии» (16+) и «Оркестр» (16+). Они будут своего рода разминкой перед началом нового театрального сезона.

Цена билетов: 100-400 руб.