Москва — Питер: борьба за звание «культурной столицы» продолжается

Борьба не на жизнь, а за культуру! Москва и Санкт-Петербург — два крупнейших города России — не устают спорить о том, кто из них лучше. Недавно, к примеру, песню о достоинствах Питера исполнил Сергей Шнуров . В клипе «Не хочу быть москвичом» музыкант критиковал столицу и ее жителей, а свой родной город наоборот хвалил. Мол, вся культурная жизнь страны в Петербурге.

Воспевая самый посещаемый российский музей, Сергей Шнуров признается, что Москву он не любит. Несмотря на все ее достоинства, там не с кем выпить. Другое дело — Петербург. Там вся культурная жизнь страны.

В ответ коренному петербуржцу свой ролик записал юморист Семен Слепаков . Он предложил Шнуру заглянуть в Третьяковку. А заодно напомнил, что несмотря на отвращение к Москве, Шнуров с охотой приезжает в столицу на заработки. За Москву голос отдает и Марина Лошак . Директор Пушкинского музея считает, что столица задает культурные векторы для всего мира, не то что страны.

«Сказать, что Петербург — культурная столица, а Москва — город для работы, это значит не бывать в Москве или не хотеть видеть, что здесь происходит. Москва — культурная столица мира. Это город, энергия которого и в области культуры сопоставима с Нью-Йорком, с Берлином, с Лондоном. У нас даже нет таких городов, которые несли бы такого рода энергию, такой силы и такой мощи, такое количество возможностей, такой острый взгляд на вещи», — считает директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

Сами петербуржцы считают, что их город с другими и сравнивать не надо. Хвалят его, как истинные патриоты.

Хотя москвичи и относятся к Питеру с почтением, большинство считает, что звание «культурной столицы» он потерял.

«Москва по своей истории, по музеям абсолютно ничем не уступает Питеру. Я думаю, они примерно равноценны»

«Это раньше, в 1970-х годах, люди культурней были. Не обманывали, говорили, куда и как пройти. А сейчас все сравнялось. Народ и молодежь в Санкт-Петербурге и Москве стали одинаковыми».

«В Москве все-таки более обширные выставки, несмотря на Эрмитаж , который превзошел все на свете. Театральная жизнь в Москве тоже намного богаче. Если в Петербурге по большому счету пять театров, то в Москве, наверное, театров 10, точно заслуживающих внимания».

Чтобы называться культурной столицей, у Санкт-Петербурга есть большой потенциал. Но реализовать его в полной мере не всегда получается.

«В этом городе есть многое, что предполагает и располагает ему быть культурным и европейским городом. Прежде всего, устройство, визуальный вид, архитектура, расположение, история. Все это, конечно, способствует. Есть города, в которых нужно, заниматься творческой работой поперек, вопреки, в конфликте. Кстати, это получается», — отметил народный артист России, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин

Где родился — там и пригодился. Пословица эта в Петербурге не работает. Творческая молодежь из города на Неве уезжает в Москву.

«Они здесь рождаются. И молодые художники, и молодые режиссеры, и молодые музыканты. Но, к сожалению, они едут в Москву. Не потому что я проверяла, не потому что им там дают квартиры и машины. Там их видят, там их слышат, там о них пишут», — рассказала театральный критик Жанна Зарецкая.

В отличие от размеренного Петербурга, Москва все время куда-то спешит. В том числе, и на выставки, в театры, на фестивали. Если ей некогда думать о культуре, это не значит, что здесь меньше интеллигентов. Их достаточно для того, чтобы сделать Москву самой культурной — и даже без оглядки на историю.

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