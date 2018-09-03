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«Хочется немножечко „шторы открыть“. Женовач рассказал о новом сезоне МХТ им. Чехова
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«Хочется немножечко „шторы открыть“. Женовач рассказал о новом сезоне МХТ им. Чехова 

BFM.RU + ещё 12 5 часов назад
Фото: BFM.RU
МХТ им. Чехова открыл новый сезон. Первая премьера — «Человек из рыбы» Юрия Бутусова. Следующей станет спектакль Дмитрия Крымова «Сережа» по мотивам «Анны Карениной», а новый худрук театра Сергей Женовач поставит «Бег». Он рассказал о планах на сборе труппы. Что будет с МХТ дальше?
Сергей Женовач взял год: по словам нового худрука, сейчас в МХТ 63 спектакля, весной он успел посмотреть только 27, и впечатления очень разные. А ведь впереди еще премьеры. Но нужно смотреть — нельзя же просто взять и снимать что-то с репертуара.
Прояснилась и ситуация с Константином Богомоловым — режиссер будет переделывать «Мушкетеров», в театре у него истек срок контракта как у помощника худрука. Но худруку Женовачу помощники попросту не нужны, и да, новинок от Богомолова в МХТ тоже пока ждать не приходится.
Сергей Женовач художественный руководитель МХТ им. Чехова «Хочется немножечко „шторы открыть“. Понимаете, мы все привыкаем к одним лицам. У Константина Юрьевича [Богомолова] есть своя компания, с которой он работает, свое княжество. Еще режиссер скажет, что у него есть вот эта компания. Здесь есть люди — талантливые, интересные. Есть режиссеры, которые с этой труппой не работали. И хоть открыть новые имена, режиссерские. Это не против Кости или Евгения Писарева, или там еще кого-то. А это просто, чтобы расставить другие акценты».
Кроме того, Женовач представил своего заместителя — Марина Андрейкина, кандидат экономических наук, декан ГИТИСа и выпускница МГИМО. Именно она в недавнем фильме Романа Супера объясняла экономическую подоплеку того, что касалось «Седьмой студии».
Елена Дьякова обозреватель «Новой газеты» «Он выбрал себе неожиданно, разные слухи ходили, и очень достойного директора Марину Андрейкину. Андрейкина не только толковый театральный экономист, она смелый человек. И когда в СТД защищали фигурантов дела „Седьмой студии“, с точки зрения того, как все странно и трудно у нас устроено в театральной экономике, больше всех выступала Марина Андрейкина. Это тоже при высоких профессиональных качествах какой-то знак будущего направления. Мне кажется, что он [Женовач] предельно осторожен. То, что он взял себе год, чтобы полностью разобраться с огромным репертуаром нынешнего художественного театра и с огромной труппой, и с составом людей — это в высшей степени тактично, умно, и вот, в камерном, строгом выстроенном мире Женовача, а он сказал, что, может быть, будет еще и другой год, в общем, пока все сдержанно и не совсем понятно».
Но еще более непонятны дела в «Табакерке». По крайней мере, в сентябре абсолютно все спектакли театра идут на других площадках — собственные помещения, включая недавно построенную новую сцену, закрыты на реконструкцию. Причины новый худрук Владимир Машков, предположительно, объявит во вторник.
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