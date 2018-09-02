Ещё
С. Женовач планирует поставить в МХТ им. А. Чехова спектакль по пьесе «Бег» М. Булгакова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

С. Женовач планирует поставить в МХТ им. А. Чехова спектакль по пьесе «Бег» М. Булгакова 

Агентство «Москва» + ещё 10 12 часов назад
Фото: MosDay.ru
Московский художественный театр им. А. Чехова открыл 121-й сезон. Сергей Женовач планирует поставить в театре спектакль по пьесе «Бег» Михаила Булгакова. Об этом художественный руководитель МХТ им. А. Чехова Сергей Женовач сообщил на сборе труппы.
«Я хочу работать не только организационно, но и творчески. Планирую сделать спектакль по пьесе М. Булгакова «Бег». Это не только театр А. Чехова, но и М. Булгакова. Это будет во вторую половин сезона. Я пригласил режиссера Екатерину Половцеву, она пришла с интересным предложением поставить «Венецианского купца» по пьесе Шекспира. На малой сцене будет ставить мой воспитанник Айдар Заббаров, который сделал уже несколько хороших постановок, который будет ставить «Белые ночи» Федора Достоевского», — сказал С. Женовач.
Он также добавил, что сезон откроется сегодня на Основной сцене премьерой спектакля «Человек из рыбы» по пьесе Аси Волошиной. По словам С. Женовача, в этом сезоне в репертуаре не будет серьезных изменений, но по окончанию 121-го сезона в театре пересмотрят репертуар.
«Разрешите всех нас поздравить с началом 121-го сезона, лето пробежало быстро. В конце пошлого сезона собиралсь с труппой, с артистами, говорили о тех проблемах, которые существуют в театре. Принято мной решение, что те спектакли, которые были за эти годы созданы и тот коллектив актерский, который собран, мы этот год живем вместе. Если мы поймем а этот год, что некоторые спектакли изжили себя, то в конце сезона примем решение по ним. Будут новые интересные работы, надеюсь все потихоньку будем стараться делать, прежде всего будем получать радость от работы», — сказал С. Женовач.
Он добавил, что ведутся переговоры с Виктором Крамером о выпуске спектакля по Леониду Андрееву «Иуда Искариот». По его словам, в первой части театрального сезона также будет много премьер.
«В октябре на Основной сцене Дмитрий Крымов представит спектакль «Сережа». В ноябре на Малой сцене состоится премьера спектакля «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной режиссера Марины Брусникиной. В декабре театр выпустит пластический спектакль Аллы Сигаловой «XX век. Бал»», — сообщил С. Женовач.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 200 мероприятий пройдет в больницах Москвы в рамках дней открытых дверей в сентябре Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 27 августа Четыре премьеры представит Малый театр в новом сезоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»80
Кто запретил Миронову жениться на Фатеевой2
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»
11 самых ожидаемых российских сериалов осени4
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение