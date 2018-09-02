С. Женовач планирует поставить в МХТ им. А. Чехова спектакль по пьесе «Бег» М. Булгакова

Московский художественный театр им. А. Чехова открыл 121-й сезон. Сергей Женовач планирует поставить в театре спектакль по пьесе «Бег» Михаила Булгакова . Об этом художественный руководитель МХТ им. А. Чехова Сергей Женовач сообщил на сборе труппы.

«Я хочу работать не только организационно, но и творчески. Планирую сделать спектакль по пьесе М. Булгакова «Бег». Это не только театр А. Чехова, но и М. Булгакова. Это будет во вторую половин сезона. Я пригласил режиссера Екатерину Половцеву , она пришла с интересным предложением поставить «Венецианского купца» по пьесе Шекспира. На малой сцене будет ставить мой воспитанник Айдар Заббаров , который сделал уже несколько хороших постановок, который будет ставить «Белые ночи» Федора Достоевского », — сказал С. Женовач.

Он также добавил, что сезон откроется сегодня на Основной сцене премьерой спектакля «Человек из рыбы» по пьесе Аси Волошиной . По словам С. Женовача, в этом сезоне в репертуаре не будет серьезных изменений, но по окончанию 121-го сезона в театре пересмотрят репертуар.

«Разрешите всех нас поздравить с началом 121-го сезона, лето пробежало быстро. В конце пошлого сезона собиралсь с труппой, с артистами, говорили о тех проблемах, которые существуют в театре. Принято мной решение, что те спектакли, которые были за эти годы созданы и тот коллектив актерский, который собран, мы этот год живем вместе. Если мы поймем а этот год, что некоторые спектакли изжили себя, то в конце сезона примем решение по ним. Будут новые интересные работы, надеюсь все потихоньку будем стараться делать, прежде всего будем получать радость от работы», — сказал С. Женовач.