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Сбор труппы МХТ им. Чехова начался с минуты молчания в память о Брусникине
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Сбор труппы МХТ им. Чехова начался с минуты молчания в память о Брусникине 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сбор труппы Московского художественного театра им. Чехова начался в воскресенье с минуты молчания в память о режиссере и педагоге Дмитрии Брусникине.
Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
"Недавно ушел из жизни наш товарищ. Потрясающий, честный человек, талантливый педагог, артист Дмитрий Брусникин", — сказал художественный руководитель-директор МХТ им. Чехова Сергей Женовач и попросил собравшихся почтить память режиссера минутой молчания.
Брусникин умер 9 августа на 61-м году жизни.
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