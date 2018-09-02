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Москвичи в День города увидят постановки проекта «Золотая маска в городе»
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Москвичи в День города увидят постановки проекта «Золотая маска в городе» 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Москвичи в рамках празднования Дня города 8 и 9 сентября увидят постановки от проекта «Золотая маска в городе», сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
"Особенно много зрелищных представлений пройдет на фестивале непосредственно в День города — 8 и 9 сентября. В программе примут участие проект «Золотая маска в городе», международный фестиваль-школа современного искусства «Территория», международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова", — рассказали в оргкомитете.
На одной из центральных городских площадок 8 сентября молодые театральные коллективы в рамках фестиваля «Территория» покажут постановки, посвященные жизни Москвы и ее жителей. Колледж культуры и искусств из Петрозаводска представит лирическую комедию, основанную на документальных историях «Один день из жизни карела в Москве».
Жители столицы 8 и 9 сентября также смогут увидеть серию инклюзивных представлений, уличные шоу зарубежных коллективов в рамках проекта «Золотая маска в городе». «Одним из хедлайнеров праздничной программы станет французская театральная компания Remue Ménage, создающая уличные постановки на стыке разных видов искусства: цирка, танца и музыки», — отметили в оргкомитете.
Шоу гигантских кукол ростом три метра представит испанский коллектив Giant Dolls.
На праздничных площадках в Лужниках и на Манежной площади зрители увидят акробатические номера на высоте до 70 метров.
Также во время фестиваля «Цветочный джем» горожанам покажут кукольные спектакли. В Зеленограде на площади Юности 2 сентября в 15.00 маленьким зрителям покажут спектакль «Аленький цветочек», а в 16.00 на сцену выйдут актеры Ульяновского театра кукол с постановкой «Как обрести друга».
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