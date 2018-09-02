Кукольные спектакли, мюзиклы и уличные шоу: что вошло в театральную программу «Цветочного джема»

В этом году все московские городские уличные фестивали объединены театральной темой. Не стал исключением и «Цветочный джем». На фестивальных площадках в центре и округах столицы пройдут кукольные спектакли, мюзиклы, а также инклюзивные постановки. Российские и зарубежные театры также представят оригинальные уличные шоу и множество других зрелищных событий.

Особенно много зрелищных представлений пройдет на фестивале в День города — 8 и 9 сентября. В программе примут участие проект «“Золотая маска” в городе», Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория», Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова. Также посетителей ждут театрализованные шествия-парады с участием гигантских насекомых и растений, кукол, героев любимых книг.

Кукольные спектакли

С 30 августа по 2 сентября на площадках «Цветочного джема» проходит фестиваль кукольных театров. К примеру, на площади Юности в Зеленограде в воскресенье, 2 сентября, в 15:00 московские артисты из театра «Таратумб» покажут юным зрителям спектакль «Аленький цветочек». А в 16:00 на сцену выйдут актеры Ульяновского театра кукол с постановкой «Как обрести друга» — историей о том, что такое дружба.

На площади Революции во второй день осени Небольшой театр Руслана Вольфсона из Москвы представит постановку «Колобок плоский», где герои спектакля — живые картинки, — перемещаясь в одной плоскости создают иллюзию необычного сказочного пространства. Благодаря системе управления кукол на магнитах их движения выглядят так, как будто ими никто не управляет. Начало представления в 16:00. После него зрителей ждет спектакль оренбургского театра «Пьеро». Актеры покажут «Дюймовочку» — перформанс, где каждая сцена наполнена музыкой, песнями, танцами. В этой постановке нет отрицательных персонажей, а каждый герой ищет свое счастье.

Театр марионеток из Санкт-Петербурга «Кукольный дом» расскажет 2 сентября на Бульваре Дмитрия Донского историю о большой любви. В спектакле «Золушка» на сцене играют деревянные куклы — или даже не играют, а моментально оживают в сказочном мире. Начало представления — в 15:00 и 17:00.

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Фестиваль мюзиклов

Театральную эстафету подхватит фестиваль мюзиклов. Любителей музыкально-театрального жанра ждут на городских площадках с 5 по 7 сентября. Например, сцена на Городецкой улице 5 сентября в 18:00 подарит встречу с героями «Лукоморья». В мюзикле мастерски сочетаются классическая история великого русского писателя Александра Пушкина и светотехнические эффекты, а фантастическая палитра красок погружает зрителя в атмосферу волшебства.

Бременские музыканты отправятся в нелегкое путешествие за счастьем 5 сентября в 18:00 на площади Революции, а на площадке на Ореховом бульваре в это же время начнется спектакль «Алиса в стране чудес».

6 сентября на Профсоюзной улице в 17:00 покажут мюзикл по мотивам детской повести «Малыш и Карлсон», а на следующий день в это же время здесь можно увидеть мюзикл «Дюймовочка».

Представления будут чередоваться, то есть одни и те же постановки можно будет увидеть на разных площадках в разные дни и время.

Ну а завершится программа 7 сентября показом программы «Хиты мировых мюзиклов» на площади Революции (начало в 18:00).

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Молодежные театры

8 сентября на одной из центральных городских площадок молодые театральные коллективы покажут постановки, посвященные жизни Москвы. Одна из них — спектакль «Смертельный номер». Его представят актеры театральной лаборатории из Калининграда «Акт. Опус». В основе сюжета история девушки Евы. Она поддается на уговоры предпринимателя, который предлагает золотые горы, если девушка станет артисткой. Непростой выбор, шаг до исполнения мечты — это и есть смертельный номер Евы.

Колледж культуры и искусств из Петрозаводска представит лирическую комедию «Один день из жизни карела в Москве». В ее основе лежат реальные события.

Актеры Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна покажут драму под названием «Хороший день, чтобы…». На театральной сцене расскажут историю отношений двух женщин: повзрослевший дочери и матери, у которой отняли ребенка сразу после его рождения. Трудный путь к пониманию друг друга разрешается жизнеутверждающим финалом, который дарит надежду на изменения к лучшему.

Мастерская Руслана Маликова из Воронежа 9 сентября покажет музыкально-театральную инсталляцию «Москва в движении». Это своего рода исследование того, как с течением времени менялся город, его жители и гости, способы передвижения и общая атмосфера: от музыки до одежды. Зрители вместе с актерами погрузятся в разные эпохи: 1940-е, 1960-е, 1980-е, 1990-е, наши дни. В этом им поможет аутентичная одежда, предоставленная московским художником и коллекционером Александром Петлюрой . Музыкант Саба Лагадзе и актриса Ксения Орлова , лауреат премии «Золотая маска», исполнят во время спектакля знаковые песни разных эпох — зрители увидят не просто перформанс, но и выставку исторического костюма в музыкальном сопровождении.

Инклюзивные постановки и уличные шоу В программе проекта «“Золотая маска” в городе» — серия инклюзивных представлений, которые пройдут на центральных площадках фестиваля 8 и 9 сентября.

Человеческие взаимоотношения станут центром внимания перформанса «Диалоги человека». Его представит театральный коллектив общественной организации «Круг». Зрители также смогут увидеть концертную программу театра-студии «Круг II». Посетителей ждет не только живая музыка, но и театрализованное действо с участием актеров с особенностями развития, где они являются как авторами, так и исполнителями собственных произведений.

Вечную тему любви поднимут неслышащие актеры из театра «Недослов». А Упсала-цирк покажет спектакль о счастье под названием «Племянник». В сюжете кроется одна главная мысль: на самом деле мир всегда вращается вокруг нас, если мы только позволим себе принимать его таким, какой он есть.

Кроме того, «“Золотая маска” в городе» порадует гостей праздника уличными шоу зарубежных коллективов.

Одним из хедлайнеров праздничной программы станет французская театральная компания «Ремю Менаж», уже больше 15 лет создающая уличные постановки на стыке разных видов искусства: цирка, танца и музыки. В этом году театр поразит москвичей новыми шоу: «Букашки» и «Розовые фламинго».

«Букашки» — театральное шествие, повествующие о крылатых дружелюбных существах, живущих под цветами в садах. Они с радостью и любопытством гуляют по улицам, желая познать человеческий мир.

«Розовые фламинго» — этническое путешествие, переносящее зрителей в уникальное приключение, вдохновленное изяществом и красотой этих необыкновенных птиц. Шествие фламинго превращается в музыкальный караван с элементами балета.

Испанский коллектив Giant Dolls представит шоу гигантских кукол — их рост три метра. Немецкий театр Enchanted Garden погрузит зрителей в атмосферу удивительного зачарованного сада, наполненного воздушными цветами и красочными бабочками. Уличный перформанс французского коллектива White World распахнет двери в белоснежный мир сказочных персонажей и воздушных танцев. В представлении участвуют в том числе и актеры на ходулях. А на представлении театра Flowers Parade можно будет очутиться на настоящем балу королевских цветов.

Увидеть яркие шоу 8 и 9 сентября можно будет также и на праздничных площадках в «Лужниках» и на Манежной площади. Там пройдет праздничная программа Международного театрального фестиваля имени Чехова — самые зрелищные перформансы театров из восьми стран. Например, театр «Фура дель Бауш» из Испании удивит представлениями с участием двух строительных кранов-драконов и десятиметровой фигуры. Артисты будут выполнять акробатические номера на высоте до 70 метров.

Растения-великаны и двухметровые бабочки

Встретиться с четырехметровыми жуками, двухметровыми бабочками и ожившими цветами, под которыми, как под зонтом, могут укрыться несколько человек, можно будет на Тверском бульваре. 8 и 9 сентября там пройдет театрализованная праздничная программа. Гостей ждут парады гигантских насекомых и необыкновенные приключения в мире растений-великанов.

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Герои сказок

Ну а на Новом Арбате, где помимо «Цветочного джема», проходит и книжный фестиваль «Букинист», посетителей будут встречать любимые литературные герои: Элли со Страшилой, которые зашли на Новый Арбат по пути в Изумрудный город, барон Мюнгхаузен, Шерлок Холмс , Пушкин с Онегиным, Ленским и сестрами Лариными, Кот ученый (со златой цепью и книгой сказок), дед Мазай с зайцами, Муму, Садко и другие. 8 и 9 сентября они будут общаться с посетителями площадок, обсуждать книги, фотографироваться со всеми желающими и несколько раз в день устраивать театрализованное шествие с музыкой и танцами.

Шедевры из цветов: где москвичи смогут увидеть четыре тысячи кустов крымских роз Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в столице уже во второй раз. Площадки по всему городу украсят сады и ландшафтные композиции, для создания которых используют более четырех миллионов живых растений. Фестиваль продлится до 9 сентября. В прошлом году его посетили 7,2 миллиона человек.

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