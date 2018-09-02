МХТ покажет в новом сезоне восемь премьер 

МХТ имени Чехова обещает показать в предстоящем сезоне восемь новых спектаклей. Среди них постановка «Иуды Искариота» с Константином Хабенским в главной роли.
Сезон откроют спектакли «Человек из рыбы» (по пьесе современного драматурга Аси Волошиной) и «Дуэль» (по одноимённой повести Антона Чехова).
Также на сцене театра впервые появятся: «Сережа» Дмитрия Крымова, «Офелия боится воды» Марины Брусникиной, «XX век. Бал» Аллы Сигаловой, «Венецианский купец» Екатерины Половцевой.
Режиссёр Константин Богомолов обещает обновить постановку «Мушкетеры. Сага. Часть 1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука МХТ Сергея Женовача.
Ранее News.ru писал, что столичные театры столкнулись с кадровыми проблемами. Площадки ощущают недостаток квалифицированных руководителей.