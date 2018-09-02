Ещё
МХТ покажет в новом сезоне восемь премьер
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

МХТ покажет в новом сезоне восемь премьер 

News.ru 6 часов назад
МХТ имени Чехова обещает показать в предстоящем сезоне восемь новых спектаклей. Среди них постановка «Иуды Искариота» с Константином Хабенским в главной роли.
Сезон откроют спектакли «Человек из рыбы» (по пьесе современного драматурга Аси Волошиной) и «Дуэль» (по одноимённой повести Антона Чехова).
Также на сцене театра впервые появятся: «Сережа» Дмитрия Крымова, «Офелия боится воды» Марины Брусникиной, «XX век. Бал» Аллы Сигаловой, «Венецианский купец» Екатерины Половцевой.
Режиссёр Константин Богомолов обещает обновить постановку «Мушкетеры. Сага. Часть 1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на худрука МХТ Сергея Женовача.
Ранее News.ru писал, что столичные театры столкнулись с кадровыми проблемами. Площадки ощущают недостаток квалифицированных руководителей.
News.ru: последние новости
МХТ покажет в новом сезоне восемь премьер Жене Смольянинова нашли замену Пермский театр объявил кастинг чёрных котов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»80
Кто запретил Миронову жениться на Фатеевой2
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»
11 самых ожидаемых российских сериалов осени4
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение