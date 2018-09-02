Ещё
«Петрушкина Слобода». Театр‐лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье» отпраздновал день рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Петрушкина Слобода». Театр‐лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье» отпраздновал день рождения 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Кукловод из Мытищ возрождает народного героя — Петрушку. Анатолий Архипов вместе с семьей открыл частный кукольный театр, которому сегодня исполнилось два года. В 2016 году театр стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Два года назад семья Архиповых решила построить частный кукольный театр «Петрушкина Слобода». Главным героем почти всех спектаклей является Петрушка — единственный кукольный герой со своим голосом. В 1930-е годы о русском шуте в нашей стране забыли. Чтобы сшить костюмы, узнать характер и возродить народного героя, кукловод Анатолий Архипов собирал информацию больше 20 лет по историческим справкам.
Источник фото: телеканал «360»
Анатолий не скрывает, каким голосом говорит Петрушка, и делится опытом со студентами вузов. Это новая идея театралов Архиповых — семейный проект «Лаборатория Петрушки», который номинировали на премию губернатора области «Наше Подмосковье».
«Это такой первый образовательный проект по восстановлению жанра петрушечного мастерства, поскольку у нас мастеров в России практически нет. Поэтому в этом году мы открыли первую лабораторию. К нам приехали 5 студентов из государственных театров кукол, профессиональные актеры. Они приехали сюда к нам, в Мытищи, чтобы перенимать опыт», — рассказала актриса театра Александра Архипова.
Источник фото: телеканал «360»
Две сестры, супруга и сам Анатолий по образованию актеры. В 2016 году их домашний театр «Петрушкина Слобода» получал премию «Наше Подмосковье». На полученный грант семья Архиповых построила избу для ремесел и русскую печь. В новом сезоне здесь будут проводить мастер-классы. Народным промыслам будет учить сам Дядя Толя.
Мастер-классы провели и сегодня, в день рождения театра. Дети лепили архангельские свистульки и учились театру теней. Этажом выше расположилась арт-лаборатория, где малыши моделировали и конструировали из соломок, зубочисток и дисков. Все эти мастер-классы — тоже новый проект на губернаторскую премию.
Источник фото: телеканал «360»
В этом сезоне в «Петрушкиной Слободе» планируют показать 12 спектаклей, среди которых «Маша и медведь», «Конек-горбунок» и «Теремок».
Для Архиповых театр — это жизнь. Поэтому участие в премии губернатора — возможность развиваться дальше. Семья мечтает проводить спектакли для слепоглухонемых. Также в планах Архиповых провести фестиваль Петрушки по всему Подмосковью. Если выигранных денег хватит, то и эта мечта превратится в реальность.
360tv.ru: последние новости
Ревнивый коллега напал на цыганку из театра «Ромэн» «Русские сезоны» в Италии с начала года посетили около 3,5 млн зрителей Гала‐концерт,посвященный юбилею народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, пройдет в Сергиевом Посаде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Собачье сердце»80
Кто запретил Миронову жениться на Фатеевой2
Кем были герои фильма «В бой идут одни старики»
11 самых ожидаемых российских сериалов осени4
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:39
О Мадонне снимут документальный фильм
Концерты
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
ТВ
02:45
5 кинопремьер осени, которые нельзя пропустить
Кино
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение