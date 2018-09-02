«Петрушкина Слобода». Театр‐лауреат губернаторской премии «Наше Подмосковье» отпраздновал день рождения

Кукловод из Мытищ возрождает народного героя — Петрушку. Анатолий Архипов вместе с семьей открыл частный кукольный театр, которому сегодня исполнилось два года. В 2016 году театр стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Два года назад семья Архиповых решила построить частный кукольный театр «Петрушкина Слобода». Главным героем почти всех спектаклей является Петрушка — единственный кукольный герой со своим голосом. В 1930-е годы о русском шуте в нашей стране забыли. Чтобы сшить костюмы, узнать характер и возродить народного героя, кукловод Анатолий Архипов собирал информацию больше 20 лет по историческим справкам.

Источник фото: телеканал «360»

Анатолий не скрывает, каким голосом говорит Петрушка, и делится опытом со студентами вузов. Это новая идея театралов Архиповых — семейный проект «Лаборатория Петрушки», который номинировали на премию губернатора области «Наше Подмосковье».

«Это такой первый образовательный проект по восстановлению жанра петрушечного мастерства, поскольку у нас мастеров в России практически нет. Поэтому в этом году мы открыли первую лабораторию. К нам приехали 5 студентов из государственных театров кукол, профессиональные актеры. Они приехали сюда к нам, в Мытищи, чтобы перенимать опыт», — рассказала актриса театра Александра Архипова.

Источник фото: телеканал «360»

Две сестры, супруга и сам Анатолий по образованию актеры. В 2016 году их домашний театр «Петрушкина Слобода» получал премию «Наше Подмосковье». На полученный грант семья Архиповых построила избу для ремесел и русскую печь. В новом сезоне здесь будут проводить мастер-классы. Народным промыслам будет учить сам Дядя Толя.

Мастер-классы провели и сегодня, в день рождения театра. Дети лепили архангельские свистульки и учились театру теней. Этажом выше расположилась арт-лаборатория, где малыши моделировали и конструировали из соломок, зубочисток и дисков. Все эти мастер-классы — тоже новый проект на губернаторскую премию.

Источник фото: телеканал «360»

В этом сезоне в «Петрушкиной Слободе» планируют показать 12 спектаклей, среди которых «Маша и медведь», «Конек-горбунок» и «Теремок».

Для Архиповых театр — это жизнь. Поэтому участие в премии губернатора — возможность развиваться дальше. Семья мечтает проводить спектакли для слепоглухонемых. Также в планах Архиповых провести фестиваль Петрушки по всему Подмосковью. Если выигранных денег хватит, то и эта мечта превратится в реальность.