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В Пензе представили первый в России спектакль об исследователе Аляски Лаврентии Загоскине
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В Пензе представили первый в России спектакль об исследователе Аляски Лаврентии Загоскине 

ТАСС 6 часов назад
ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля «Юконский ворон» — первой в России постановки, посвященной жизни российского путешественника XIX века, исследователя Аляски Лаврентия Загоскина, прошла в воскресенье в пензенском театре юного зрителя, передает корреспондент ТАСС.
"Инициатива поставить первый в России спектакль о Загоскине, чье 210-летие со дня рождения отмечается в 2018 году, принадлежит пензенскому отделению Русского географического общества, которое уже реализовало несколько проектов, посвященных путешественнику
Единственное художественное произведение, посвященное Загоскину, — это книга «Юконский ворон» Сергея Маркова, написанная в 1941 году и опубликованная спустя пять лет. Делать адаптацию было довольно непросто — пришлось абстрагироваться от идеологического контекста и выбрать интересную сюжетную линию, связанную с путешествием по Аляске", — рассказала ТАСС руководитель литературно-драматической части ТЮЗ Елена Юсупова.
Сюжет спектакля, рассчитанного на зрителей старше 12 лет, связан с экспедицией Загоскина в Русскую Америку в 1842-1844 годах. В него введена детективная линия о поисках золота, к которым якобы имел отношение путешественник.
По словам Юсуповой, «Юконский ворон» включен в репертуар театра. Как сообщается на сайте мэрии Пензы, в течение осени пройдет несколько благотворительных показов спектакля.
Лаврентий Загоскин родился 21 мая 1808 года в Пензенской губернии. После окончания Морского кадетского корпуса служил в Каспийской флотилии и на Балтийском флоте, а затем в Русско-Американской компании. В 1842-1846 годах предпринял несколько экспедиций на Аляску, по итогам которых составил описание полуострова и населявших его народностей. Скончался 22 января 1890 года в Рязанской губернии.
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