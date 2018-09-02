В Пензе представили первый в России спектакль об исследователе Аляски Лаврентии Загоскине

ПЕНЗА, 2 сентября. / ТАСС /. Премьера спектакля «Юконский ворон» — первой в России постановки, посвященной жизни российского путешественника XIX века, исследователя Аляски Лаврентия Загоскина, прошла в воскресенье в пензенском театре юного зрителя, передает корреспондент ТАСС.

"Инициатива поставить первый в России спектакль о Загоскине, чье 210-летие со дня рождения отмечается в 2018 году, принадлежит пензенскому отделению Русского географического общества , которое уже реализовало несколько проектов, посвященных путешественнику

Единственное художественное произведение, посвященное Загоскину, — это книга «Юконский ворон» Сергея Маркова , написанная в 1941 году и опубликованная спустя пять лет. Делать адаптацию было довольно непросто — пришлось абстрагироваться от идеологического контекста и выбрать интересную сюжетную линию, связанную с путешествием по Аляске", — рассказала ТАСС руководитель литературно-драматической части ТЮЗ Елена Юсупова

Сюжет спектакля, рассчитанного на зрителей старше 12 лет, связан с экспедицией Загоскина в Русскую Америку в 1842-1844 годах. В него введена детективная линия о поисках золота, к которым якобы имел отношение путешественник.

По словам Юсуповой, «Юконский ворон» включен в репертуар театра. Как сообщается на сайте мэрии Пензы, в течение осени пройдет несколько благотворительных показов спектакля.

Лаврентий Загоскин родился 21 мая 1808 года в Пензенской губернии. После окончания Морского кадетского корпуса служил в Каспийской флотилии и на Балтийском флоте, а затем в Русско-Американской компании. В 1842-1846 годах предпринял несколько экспедиций на Аляску, по итогам которых составил описание полуострова и населявших его народностей. Скончался 22 января 1890 года в Рязанской губернии.