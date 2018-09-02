Известный хореограф Пол Тейлор умер в Нью-Йорке

Известный американский хореограф Пол Тейлор умер в Нью-Йорке на 89-м году жизни, сообщил пресс-секретарь его компании, передает ФАН.

Как уточняется, Тейлор скончался еще 29 августа, однако СМИ стало известно о его смерти только 31 августа. Известный хореограф ушел из жизни на Манхэттене. Известно, что причиной стала болезнь — балетмейстер страдал почечной недостаточностью.

Тейлор основал свою танцевальную труппу в 1954 году. Через пять лет он стал приглашенным солистом балетной труппы New York City Ballet. В 1974 году он завершил карьеру танцора и стал балетмейстером. За постановку «Говоря языком» в 1992 году американский хореограф был удостоен премии Emmy.