Фестиваль «Спасская башня» завершился под «Прощание славянки» и праздничный салют

Зрители выбрали лучшие представления российских и зарубежных участников в ходе голосования.

Лучшие военные оркестры сыграли на Красной площади марш «Прощание славянки» — в российской столице завершился фестиваль «Спасская башня». Сводный оркестр объединил больше тысячи музыкантов. В этом году на фестиваль приехали больше двух десятков коллективов из разных стран мира.

Лучшим среди российских участников зрители назвали оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова . Среди гостей равных не оказалось оркестру на велосипедах Crescendo из Нидерландов. В голосовании приняли участие более 200 тысяч зрителей.

На финальной церемонии в исполнении оркестров прозвучали как шедевры классики (в частности, фрагменты из балетов П. И. Чайковского), так и современные хиты (No Roots Элис Мертон, саундтрек из сериала «Игры престоло»). Кульминацией вечера стало выступление французской певицы Мирей Матье и праздничный салют.