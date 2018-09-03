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Фестиваль «Спасская башня» завершился под «Прощание славянки» и праздничный салют
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Фестиваль «Спасская башня» завершился под «Прощание славянки» и праздничный салют 

ТК «Звезда» + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Зрители выбрали лучшие представления российских и зарубежных участников в ходе голосования.
Лучшие военные оркестры сыграли на Красной площади марш «Прощание славянки» — в российской столице завершился фестиваль «Спасская башня». Сводный оркестр объединил больше тысячи музыкантов. В этом году на фестиваль приехали больше двух десятков коллективов из разных стран мира.
Лучшим среди российских участников зрители назвали оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Среди гостей равных не оказалось оркестру на велосипедах Crescendo из Нидерландов. В голосовании приняли участие более 200 тысяч зрителей.
На финальной церемонии в исполнении оркестров прозвучали как шедевры классики (в частности, фрагменты из балетов П. И. Чайковского), так и современные хиты (No Roots Элис Мертон, саундтрек из сериала «Игры престоло»). Кульминацией вечера стало выступление французской певицы Мирей Матье и праздничный салют.
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