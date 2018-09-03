Комсомольский театр опередил Москву и Париж на десятилетие

Режиссёр театра КнАМ о том, чем вдохновляет Комсомольск:

— После 10 класса я уехала из родного края в Москву, мечтала поступить в театральный. Ходила там на Эфроса, смотрела работы Высоцкого, всей Таганки, когда она была в самом зените своей славы. Прожила в столице год, но решила вернуться домой. Здесь закончила Хабаровский институт культуры. И сразу после его окончания возникла идея сделать что-то своё в Комсомольске-на-Амуре. Наш театр мы создавали на волне перестройки в 1985 году. Это была наша общая инициатива, моя и моих друзей. Мы стали первым свободным театром в СССР! Для этого зарегистрировали кооператив. Представляете, кооперативный театр КнАМ. Такого ещё не было!

И хотя зачастую мы ставили запрещённые в то время пьесы, мы чувствовали поддержку и от горожан, и даже от властей. Первый наш спектакль по пьесе Эдварда Радзинского посетили руководители города. Они назвали его великолепным и сказали, что мы должны работать и дальше. Не чувствовали мы особых сложностей и в трудные 90-е. Мы были заняты театром, это была наша жизнь. С первого дня нашей работы мы приняли решение не ставить задачу зарабатывать деньги. Видимо, это нас и спасло.

А потом в 1998 году случайно наш буклет попал в руки к известному театральному критику Жан-Пьеру Тибода, когда он работал в Москве. Он посмотрел наш репертуар и сказал: Я хочу это видеть! Он приехал к нам, пересмотрел все спектакли. Перед отъездом поднял тост: пью за то, чтобы вы никогда не оказались во Франции! Мы удивились. Он объяснил, что это такая французская традиция, говорить тост наоборот, чтобы пожелание сбылось.

После публикации Тибода в газете «Либерасьон» для нас началась волна международным фестивалей, приглашений на различные сцены: Лиссабон, Париж, Лиль, Сингапур. Была возможность перебраться куда-то. Но мыслей таких не было. Да и скажу, что мы идём намного впереди даже самой Москвы. Туда свой документальный спектакль «Моя мама» мы привозили туда ещё в 2005 году. Тогда нашу работу назвали очень странной. И только через десять лет волна документальных спектаклей докатилась до Москвы, об этом стали говорить и писать, это стало модно.

Почему мы не уезжаем. Нас сейчас четверо человек, мы уже 30 лет вместе. И для нас в Хабаровском крае просто идеальные условия. Повторюсь, материально мы свободны. Можем на стакане риса неделю прожить. Мы все 33 года работы чувствуем поддержку от властей. Я не знаю, почему они нас поддерживают. Видимо, чувствуют, что КнАМ — это то, что нужно поддерживать. Большое им спасибо за это в первую очередь от наших зрителей.

Ведь наши зрители на наших постановках получают такой колоссальный эмоциональный заряд! Одна женщина после спектакля подошла ко мне со словами благодарности. Сказала, что побывала во многих ведущих театрах в разных странах и городах, но такую постановку увидела в первые в жизни.

Я очень люблю свой край, свой родной город — Комсомольск-на-Амуре. Я питаюсь настроениями наших людей. До сих пор здесь ощущается дух первостроительства. Недаром наш театр находится на проспекте Первостроителей. Я здесь постоянно ищу и нахожу новых героев. Пытаюсь понять, что такое работать просто за идею. Идею, которая даёт людям много света и желания жить. У нас в крае очень много таких людей. Много уникальных людей!

Люди у нас в крае более расслабленные, по сравнению с той же Москвой. Они более мыслящие. Люди у нас не любят играть в подковёрные игры, не строят из себя что-то. Они открытые и правдивые!

Сейчас я начала работу над новым спектаклем, который, возможно, выйдет в следующем году. Я хочу разобраться в том, почему мы — русский народ — так цепляемся за настоящее и при этом боимся заглянуть в прошлое и будущее.