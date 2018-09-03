Союз театральных деятелей посвятит Брусникину спектакль о Мейерхольде

Премьера посвященной скончавшемуся в августе актеру и режиссеру Дмитрию Брусникину и рассказывающей о режиссере Всеволоде Мейерхольде звуковой постановки состоится 3 сентября в читальном зале Центральной научной библиотеки СТД. Спектакль будет идти с понедельника по пятницу в форме аудиозаписи в наушниках для одного зрителя.

В аудиоспектакле по пьесе Аси Волошиной прозвучат голоса Натальи Теняковой, Николая Мартона , самого Дмитрия Брусникина. В тексте пьесы рассказывается о спасении работниками библиотеки материалов по постановкам Мейерхольда в конце 30-х годов, когда все связанные с ним документы изымались. В итоге рецензии стали единственным свидетельством о работах режиссера.

Авторы определяют жанр спектакля как культурный детектив, эстетический триллер, экспедицию по траекториям сознания героя. В аудиоспектакле они хотят преодолеть временной разрыв между человеком XXI века и его предшественником из 1940-х.

Дмитрия Брусникина похоронили 13 августа. Более 25 лет он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. Выпускники его курса 2015 года «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе стали резидентами московского экспериментального театра «Практика». С мая 2018 года Брусникин исполнял обязанности директора театра, а всего за день до смерти стал его худруком.