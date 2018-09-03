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Новое здание «СамАрта» откроют в 2019 году
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Новое здание «СамАрта» откроют в 2019 году
Волга Ньюс
5 часов назад
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«Многое уже сделано, даже занавес есть, — рассказал директор театра
Сергей Соколов
. — Но есть некоторые нюансы, которые связаны с СТУ — спецтехусловиями, их обязательно нужно выполнить».
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