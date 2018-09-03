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Вручение премии губернатора Подмосковья лучшим работникам культуры состоится 5 сентября
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Вручение премии губернатора Подмосковья лучшим работникам культуры состоится 5 сентября 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Церемония награждения победителей премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» состоится 5 сентября в региональном Доме правительства. Премии вручат лучим работникам учреждений сферы культуры и организаций допобразования, сообщили в региональном Министерстве культуры.
«Награждение лучших специалистов в сфере культуры проходит в Московской области уже в четвертый раз, но каждый год наши коллеги из библиотек, музеев, домов культуры, театров, парков и учреждений образования в сфере культуры представляют прорывные проекты, новые методики и самые современные практики, которые они уже успешно применяют», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По словам министра, отбор победителей проходил в восьми номинациях. В этом году заявки на конкурс представили 84 претендента. В финал конкурса вышли 14 победителей из 11 муниципальных образований. Победители в семи номинациях получат премии в размере 200 тысяч рублей, а победитель в номинации «Творческий прорыв» и «Лучший менеджер» по 300 тысяч рублей.
Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на соискание премии возглавила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
«Победители конкурса «Лучший по профессии» в сфере культуры — это люди, которые составляют культурный код Подмосковья. Это опытные мастера и молодые специалисты, умело соединяющие традиционную школу с инновационными методиками. Они уверены в своих силах и опираются на опыт коллег. Любят свое дело и способны увлекать своими идеями других. Уверена, что высокая награда «Лучший по профессии» в сфере культуры станет не только знаком высочайшего качества их работы, но и стимулом для дальнейших свершений», — отметила Оксана Косарева.
Большинство учреждений культуры 1 сентября открывают новый творческий сезон. 5 сентября в Доме Правительства работников культуры поздравят солисты и коллективы Московской областной филармонии под руководством народного артиста России Максима Дунаевского.
В программу войдут шедевры русских и зарубежных композиторов-классиков, джазовые произведения, фолк-музыка, песни советских композиторов, рок-хиты многое другое.
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