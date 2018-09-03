Мультимедийная постановка китайских цирковых артистов дебютировала в Швейцарии

Сен-Пре /Швейцария/, 3 сентября / Синьхуа / — Артисты Китайской цирковой труппы в воскресенье в Сен-Пре в Швейцарии выступили с мультимедийной театральной постановкой «Потому что любовь». Более чем часовая современная цирковая постановка Китая завоевала бурное аплодисменты зрителей. (Синьхуа)

Сен-Пре /Швейцария/, 3 сентября /Синьхуа/ — Артисты Китайской цирковой труппы в воскресенье в Сен-Пре в Швейцарии выступили с мультимедийной театральной постановкой «Потому что любовь». Более чем часовая современная цирковая постановка Китая завоевала бурное аплодисменты зрителей. (Синьхуа)

Сен-Пре /Швейцария/, 3 сентября /Синьхуа/ — Артисты Китайской цирковой труппы в воскресенье в Сен-Пре в Швейцарии выступили с мультимедийной театральной постановкой «Потому что любовь». Более чем часовая современная цирковая постановка Китая завоевала бурное аплодисменты зрителей. (Синьхуа)

Сен-Пре /Швейцария/, 3 сентября /Синьхуа/ — Артисты Китайской цирковой труппы в воскресенье в Сен-Пре в Швейцарии выступили с мультимедийной театральной постановкой «Потому что любовь». Более чем часовая современная цирковая постановка Китая завоевала бурное аплодисменты зрителей. (Синьхуа)

Сен-Пре /Швейцария/, 3 сентября /Синьхуа/ — Артисты Китайской цирковой труппы в воскресенье в Сен-Пре в Швейцарии выступили с мультимедийной театральной постановкой «Потому что любовь». Более чем часовая современная цирковая постановка Китая завоевала бурное аплодисменты зрителей. (Синьхуа)