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«Книгу не зальешь!» — дождь накрыл фестиваль «Новая книга» в Новосибирске
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«Книгу не зальешь!» — дождь накрыл фестиваль «Новая книга» в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— Если вообще кто-то придет в этот ливень. Я надеюсь, придут. У меня однажды было такое, что я для троих выступал. Не помню, в каком литературном магазине выступал. Был страшный мороз, темнотища, зима, паршивый день. Пришло трое человек. Все было прекрасно, — говорит писатель Виталий Сероклинов.
Фестиваль проходит уже третий год. В этот раз новосибирцы увидели поэтические сражения. Три спектакля представил московский Театр.Doc. Можно было послушать главную поэтическую звезду страны Андрея Родионова и лауреата премии «Национальный бестселлер-2018» Алексея Сальникова. А на ярмарке в Первомайском сквере продавали книги по ценам издательств.
— Пока была хорошая погода, наблюдался довольно большой наплыв народу. И вот сейчас вижу, что даже под самым проливным дождем люди прятались в шатрах и начинали покупать книги. Это очень интересно, очень здорово. Это значит, что книгу не задушишь, не убьешь, не зальешь, — отметил программный директор литературного фестиваля «Новая книга» Михаил Фаустов.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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