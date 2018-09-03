«Книгу не зальешь!» — дождь накрыл фестиваль «Новая книга» в Новосибирске

— Если вообще кто-то придет в этот ливень. Я надеюсь, придут. У меня однажды было такое, что я для троих выступал. Не помню, в каком литературном магазине выступал. Был страшный мороз, темнотища, зима, паршивый день. Пришло трое человек. Все было прекрасно, — говорит писатель Виталий Сероклинов.

Фестиваль проходит уже третий год. В этот раз новосибирцы увидели поэтические сражения. Три спектакля представил московский Театр.Doc. Можно было послушать главную поэтическую звезду страны Андрея Родионова и лауреата премии «Национальный бестселлер-2018» Алексея Сальникова . А на ярмарке в Первомайском сквере продавали книги по ценам издательств.

— Пока была хорошая погода, наблюдался довольно большой наплыв народу. И вот сейчас вижу, что даже под самым проливным дождем люди прятались в шатрах и начинали покупать книги. Это очень интересно, очень здорово. Это значит, что книгу не задушишь, не убьешь, не зальешь, — отметил программный директор литературного фестиваля «Новая книга» Михаил Фаустов.