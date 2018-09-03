Волгоградский театр кукол открывает 82-й сезон 

В гости к артистам придут слабовидящие дети.
По данным пресс-службы областного комитета культуры, зрители увидят новую версию спектакля «По щучьему велению». Кроме этой постановки, в новом сезоне запланированы еще премьеры, одна из которых — по произведению Николая Гоголя. Зрители увидят ее в ноябре. С 22 по 27 сентября театр кукол будет участвовать в V Международном фестивале, который пройдет в Казахстане. Также в сентябре артисты побывают на образовательном форуме «Театральный лабиринт» во Владимире. В октябре волгоградские кукольники представят свои спектакли в Мордовии. Добавим также, в прошлом сезоне в Волгограде выступили театры кукол из Ростова, Кемерова, Дагестана, Владимира, Мордовии.