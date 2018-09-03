Элитарное опрощение: в старом лофте открылось новое арт-пространство 

На исходе лета, 31 августа, помещение, где раньше располагался лофт «Циолковский», а за ним «ЛофТ9», преобразилось и обрело новую жизнь: здесь открылось пространство актуального искусства Pro Art`s. На пятистах метрах, состоящих из отремонтированной старой квартиры и пространства бывшего тайм-кафе разместится арт-кафе, оно же — малая сцена, театральный подвал, open-air площадка. В галерейном зале каждый месяц будут сменять друг друга разнообразные выставки, соседний — станет вместилищем для постоянной эскпозиции — экспонатов из личной коллекции Леонида Мееровича — общественного деятеля, одного из создателей Pro Art`s. Я давно являюсь меценатом ряда проектов, сейчас мы с семьей решили создать свой, обрели на этом пути единомышленников — Алексея и Марию Майоровых. Мы хотим сформировать арт-клуб, место, открытое для всех любителей и ценителей искусства и культуры. На Бродвее на протяжении 300-400 метров расположено 10-15 театров, мы хотим двигаться в этом же направлении, Театральная улица должна «обрастать» культурными точками притяжения, — объяснил он. — Восторг! В этой новой точке притяжения в исторической части города все очень необычно и гармонично, думаю, тут будет движуха, — так эмоционально описал нам свои впечатления городской Голова Дмитрий Разумовский. Представители Pro Art`s за вечер не раз подчеркнули, что не стремятся конкурировать с существующими музеями, театрами и арт-площадками, а видят своей целью органично их дополнять. В знак дружбы они пригласили руководителей для обмена взглядами на культурную жизнь города. Почетными гостями в этот вечер стали праправнук Льва Толстого, советник Президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой и его жена — директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» — Екатерина Толстая. Родственники великого «опрощенца» с интересом разглядывали выставку «Анна Каренина», а затем стали зрителями на комедийном спектакле Льва Толстого, сыгранном актерами Калужского драматического театра. Эта постановка открыла театральный фестиваль «Сердцем хранимые. Лев Толстой», приуроченную к 190-летию со дня рождения писателя. Напомним, первым фестивалем такого рода стало посвящение Высоцкому. Владимир Толстой отметил, что заявка на регулярность показывает серьезность намерений и порекомендовал организаторам претендовать на президентский грант. Программа на сентябрь уже составлена, в Калугу дважды приедет московский авторский театр «Эскизы в пространстве», состоится лекция «Лев Толстой в зарубежном и отечественном кинематографе», моноспектакль по сказкам Тоона Теллегена, коллаж по пьесе Г. Ибсена «Враг народа» и литературный спектакль «Отец Сергий».