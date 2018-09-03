Театр Романа Виктюка откроет новый сезон знаменитым спектаклем «Служанки»

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости . Московский Театр Романа Виктюка откроет новый сезон в Москве 18 сентября знаменитым спектаклем «Служанки», сообщил сам худрук на сборе труппы.

"В сентябре исполняется тридцать лет спектаклю «Служанки», с которым мы объехали весь мир, но в первую очередь — которым перевернули тогда еще советский театр — не скажу «с ног на голову», наоборот — вернули театру его изначальный метафизический смысл", — сказал Виктюк.

Первой премьерой театра в новом сезоне станет спектакль «Любовью не шутят» в постановке ведущего актера театра, любимого ученика Виктюка Игоря Неведрова , а совсем скоро к новой работе приступит сам худрук театра.

"Мелкий бес", репетиции которого мы начнем еще до открытия сезона, будет моим третьим обращением к великому произведению Сологуба — потрясающего, но недооцененного автора России ХХ века", — отметил Виктюк.

Одно из событий нового сезона — выход в начале октября долгожданной книги Романа Виктюка и Татьяны Печегиной «Небо. Полет второй».

До открытия сезона в Москве театр Романа Виктюка будет гастролировать в Санкт-Петербурге. С 14 по 16 сентября в северной столице будут сыграны спектакли: «Саломея», Нездешний сад" и «Служанки».