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Театр Романа Виктюка откроет новый сезон знаменитым спектаклем «Служанки»
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Театр Романа Виктюка откроет новый сезон знаменитым спектаклем «Служанки» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Московский Театр Романа Виктюка откроет новый сезон в Москве 18 сентября знаменитым спектаклем «Служанки», сообщил сам худрук на сборе труппы.
"В сентябре исполняется тридцать лет спектаклю «Служанки», с которым мы объехали весь мир, но в первую очередь — которым перевернули тогда еще советский театр — не скажу «с ног на голову», наоборот — вернули театру его изначальный метафизический смысл", — сказал Виктюк.
Первой премьерой театра в новом сезоне станет спектакль «Любовью не шутят» в постановке ведущего актера театра, любимого ученика Виктюка Игоря Неведрова, а совсем скоро к новой работе приступит сам худрук театра.
"Мелкий бес", репетиции которого мы начнем еще до открытия сезона, будет моим третьим обращением к великому произведению Сологуба — потрясающего, но недооцененного автора России ХХ века", — отметил Виктюк.
Одно из событий нового сезона — выход в начале октября долгожданной книги Романа Виктюка и Татьяны Печегиной «Небо. Полет второй».
До открытия сезона в Москве театр Романа Виктюка будет гастролировать в Санкт-Петербурге. С 14 по 16 сентября в северной столице будут сыграны спектакли: «Саломея», Нездешний сад" и «Служанки».
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