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Арт-центр «Свободный 24» приглашает на поэтический спектакль ко Дню города
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Арт-центр «Свободный 24» приглашает на поэтический спектакль ко Дню города 

Управа района Новогиреево 8 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
Программа «Всё начинается с любви» состоится 7 сентября в 19.00. Спектакль доступен зрителям любого возраста.
Театральный центр «Свободный 24», работающий на базе библиотеки № 96, приглашает жителей района Новогиреево и всех желающих на спектакль «Всё начинается с любви». Его исполнят две замечательные актрисы «ТРУ Театра» Анастасия Масленникова и Дарья Белодед. Программа состоит из стихов, песен, коротких новелл в прозе, и все они — о любви, к любимым людям и любимому городу. Продолжительность представления — пятьдесят минут. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на Timepad:
https://svobodniy24.timepad.ru/event/800417/.
Адрес: Свободный проспект, 24 (библиотека № 96).
Фото — арт-центр «Свободный, 24».
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