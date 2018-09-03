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В Горнокнязевске на Дне села «зажигали» клоуны
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В Горнокнязевске на Дне села «зажигали» клоуны 

Красный Север + ещё 1 8 часов назад
Фото: Красный Север
В первое воскресенье сентября по традиции жители Горнокнязевска отмечали День села.
По этому поводу было устроено гуляние в природно-этнографическом комплексе. Гостей наверняка могло бы больше, но выдался настолько прекрасный денек, который было грех не посвятить «тихой охоте». В итоге собралась компания небольшая, но теплая и радушная.
— В этот раз решили немного изменить подход к празднику. Сделать его, как проводят Дни города, — рассказал директор комплекса Константин Марушин. — Разбавили национальную тематику эстрадными номерами и сами подготовили клоунов.
Эти красноносые нарядные артисты и «зажгли» атмосферу. Вначале на сцене они исполнили миниатюру «Низзя», одну из самых известных постановок Театра пантомимы «Лицедеи». А затем спустились к публике и на раз-два развеселили всех, и детей, и взрослых.
Глава МО «Аксарковсое» Сергей Баранов поздравил земляков с праздником и вручил подарки лучшим жителям села. Школьные портфели получили первоклассники, их в Горнокнязевске в этом году всего двое. Сельчане, у которых были насущные вопросы, смогли обратиться к депутату окружного Заксобрания Эдуарду Яунгаду, он провел прием граждан.
Украсила праздник ярмарка дикоросов.
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