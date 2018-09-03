В Казани впервые пройдет Качаловский театральный фестиваль

Качаловский театральный фестиваль пройдет в Казани с 9 октября по 19 ноября, об этом на пресс-конференции сообщил директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский

По его словам, идея провести подобное мероприятие появилась около 20 лет назад, однако воплотить ее не могли из-за состояния здания театра. После реконструкции возможности расширились и стало возможным его проведение. Организация фестиваля обойдется примерно в 9 млн 800 тыс. рублей. Стоимость билетов варьируется от 300 руб. до 4500 рублей. Среди знаменитых артистов, которые выступят в Казани — Сергей Маковецкий («12», «Брат 2», «Ликвидация» и др.), Владимир Симонов («Одиноким предоставляется общежитие»), Владимир Вдовиченков («Бригада», «Бумер») и другие.

Расписание:

9, 10 октября

Санкт-Петербургский государственный академический театр им. Ленсовета

Спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» по пьесе Н. В. Гоголя в постановке Юрия Бутусова

17, 18 октября

Воронежский Камерный театр

Спектакль «Гроза» по пьесе А. Островского в постановке Михаила Бычкова

25 октября

Казанский академический русский большой драматический театр им. В. И. Качалова

Спектакль «Бег» по произведению Михаила Булгакова в постановке Александра Славутского

1 ноября

Театр — студия «Небольшой драматический театр»

Спектакль «Три сестры» по мотивам пьесы А. П. Чехова в постановке Льва Эренбурга

2 ноября

Театр — студия «Небольшой драматический театр»

спектакль «На дне» по пьесе М. Горького в постановке Льва Эренбурга

18, 19 ноября

Государственный академический театр им. Е. Вахтангова