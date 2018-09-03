Проект «Летний концертный зал» Московской областной филармонии собрал более 55 тысяч зрителей

«Проект „Летний концертный зал“ Московской областной филармонии под руководством народного артиста России Максима Дунаевского стартовал в Московской области 31 мая и собрал уже в первом сезоне на своих концертах в парках и на других открытых площадках свыше 55 тысяч зрителей, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Проект оказался настолько востребованным у жителей Подмосковья, что мы планируем продолжить его и в следующем году, добавила она.

По ее словам, география проекта охватила многие муниципальные образования Московской области: Захарово (Одинцовский район), Раменское, Пушкино, Домодедово, Подольск, Клин, Дедовск, с. Левково (Пушкинский район), Ногинск, Истра, Кашира, с. Рождествено (Истринский район), с. Гагино (Сергиево-Посадский район), Шаховская, Руза, Кубинка, Щёлково. Кроме того, состоялось несколько гастрольных поездок в Старицу (Тверская область), Суздаль, Тверь и Вологду.

Источник фото: Московская областная филармония

В рамках проекта за три летних месяца состоялось 34 мероприятия. Проект „Летний концертный зал“ представил множество программ, в которых зрители могли услышать классику, джаз, ретро, народную музыку. Разнообразие стилей и жанров и исполнительское мастерство артистов обеспечили высокий интерес публики к проекту.

Источник фото: Московская областная филармония