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Проект «Летний концертный зал» Московской областной филармонии собрал более 55 тысяч зрителей
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Проект «Летний концертный зал» Московской областной филармонии собрал более 55 тысяч зрителей 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
«Проект „Летний концертный зал“ Московской областной филармонии под руководством народного артиста России Максима Дунаевского стартовал в Московской области 31 мая и собрал уже в первом сезоне на своих концертах в парках и на других открытых площадках свыше 55 тысяч зрителей, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Проект оказался настолько востребованным у жителей Подмосковья, что мы планируем продолжить его и в следующем году, добавила она.
По ее словам, география проекта охватила многие муниципальные образования Московской области: Захарово (Одинцовский район), Раменское, Пушкино, Домодедово, Подольск, Клин, Дедовск, с. Левково (Пушкинский район), Ногинск, Истра, Кашира, с. Рождествено (Истринский район), с. Гагино (Сергиево-Посадский район), Шаховская, Руза, Кубинка, Щёлково. Кроме того, состоялось несколько гастрольных поездок в Старицу (Тверская область), Суздаль, Тверь и Вологду.
Источник фото: Московская областная филармония
В рамках проекта за три летних месяца состоялось 34 мероприятия. Проект „Летний концертный зал“ представил множество программ, в которых зрители могли услышать классику, джаз, ретро, народную музыку. Разнообразие стилей и жанров и исполнительское мастерство артистов обеспечили высокий интерес публики к проекту.
Источник фото: Московская областная филармония
Особое место в летней афише Московской областной филармонии занял музыкальный open-air фестиваль „Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей“ в Истре. В первый день фестиваля на сцене атриума МВК „Новый Иерусалим“ выступали оркестр Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под управлением заслуженного артиста России Феликса Коробова, а также артисты Московской областной филармонии. Во второй день симфоническую классику представил Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова.
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