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В День города, 8 сентября, стартует большая праздничная программа
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В День города, 8 сентября, стартует большая праздничная программа 

Обручевский меридиан 7 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает на театрализованную реконструкцию «Битва Александра Невского».
В планах также открытие «Города Мастеров» — праздничной выставки-ярмарки предметов старины. Каждый из участников сможет изготовить уникальные сувениры по старинным техникам. Гости центра будут расписывать пряники и вышивать бисером. Вход свободный, начало программы в 12:00.
В 13:30 в Малом зале начнется спектакль «Три пира святого князя Александра». Зрители увидят яркую постановку с вокальными партиями и хореографическими номерами. На это мероприятие необходима регистрация: http://www.meridiancentre.ru/meropriyatiya/spektakl-tri-pira-svyatogo-knyazya-aleksandra-08.09.2018%2013:30:00_3725/.
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