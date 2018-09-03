Итоги благоустройства в Центральном округе подведут 4 сентября в Театре Российской армии

4 сентября в Центральном Академическом театре Российской армии пройдет Торжественное мероприятие, посвященное итогам реализации программы благоустройства и ремонта в Центральном административном округе в 2018 году.

В 18:00 — пресс-брифинг префекта ЦАО города Москвы Владимира Говердовского.

В 19:00 — начало торжественного мероприятия.

По итогам городского конкурса в 2018 году Центральный административный округ признан самым благоустроенным округом города Москвы.

12 объектов ЦАО по различным номинациям признаны лучшими по реализации городских программ по комплексному благоустройству в 2018 году, в том числе 4 объекта (парк Фестивальный, Делегатский парк, территория, прилегающая к метро «Бауманская», территория ГБОУ Школа №2107) заняли в конкурсе 1-е место.

Основными участниками мероприятия будут жители округа, принявшие активное участие в реализации окружной программы благоустройства и капитального ремонта. На мероприятие также приглашены представители предприятий и организаций заказчиков, проектировщиков и подрядчиков.

Планируется отметить вклад в благоустройство 27 лучших объектов округа.

Всего Благодарностями будут отмечены 130 человек, среди них: активные и инициативные жители округа, работники ГБУ «Жилищник» районов и ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

В фойе театра будет размещена фотовыставка лучших объектов благоустройства и ремонта ЦАО в 2018 году.

Для участия в ведении Торжественного мероприятия и награждении приглашены известные жители и руководители организаций, расположенных на территории округа.

В праздничной концертной программе планируется участие ведущих артистов: Д. Майданова, Н. Шацкой, А. Цой , А. Спиридоновой, группы «На-На», коллективов фольклорного центра

«Русская песня», «Тодес» и других известных артистов и творческих коллективов.

Адрес проведения мероприятия:

Суворовская площадь, 2, Центральный Академический театр Российской армии.

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