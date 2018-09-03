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Скульптурную композицию «Архитектура танца» откроют в сквере на площади Куйбышева
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Скульптурную композицию «Архитектура танца» откроют в сквере на площади Куйбышева 

Волга Ньюс + ещё 1 6 часов назад
Фото: Волга Ньюс
2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Его роль в развитии российской культуры неоценима. Благодаря Мариусу Петипа русский балет стали называть лучшим в мире. Он поставил более 60 балетов, был удостоен высочайших наград, а также создал свод правил, который до сих пор применяют в искусстве театрального танца и считают основами балетного академизма. Характерной чертой его постановок являются мастерство композиции, виртуозная разработка сольных партий, стройность хореографического ансамбля. До сих пор на сценах лучших театров мира продолжают идти балеты в хореографии Мариуса Петипа. В репертуаре Самарского академического театра оперы и балета также есть балеты в хореографии Мариуса Петипа: «Спящая красавица», «Корсар», «Баядерка» и другие.
Установка скульптурной композиции «Архитектура танца» играет большую роль в популяризации русского балета как одного из символов нашей страны и причастности Самары к развитию лучших традиций отечественной культуры.
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трех изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.
Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Проект реализован на частные средства компании «Пегас-Агро».
Партнером проекта также выступает Самарский академический театр оперы и балета. Напомним, в прошлом году в театре был реализован творческий проект «Grand pas Петипа», удостоившийся гранта Президента Российской Федерации В. В. Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Гости мероприятия смогут увидеть выступления артистов балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета и струнного квартета театра. Завершится церемония открытия импровизацией артистов балета «Архитектура танца».
На мероприятие приглашены почетные гости, представители творческой общественности города, воспитанники хореографической школы и хореографического училища.
Ведущей мероприятия станет лектор-музыковед Ирина Цыганова.
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