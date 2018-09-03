Культурная Удмуртия. Что представят зрителям театры в новом сезоне?

С началом осени в театрах Удмуртской Республики открываются новые сезоны. Зрителей ждут не только полюбившиеся постановки, но и премьеры. О некоторых из них в нашем материале.

Государственный русский драматический театр Удмуртской Республики

На 84-й сезон у театра, по словам его главного режиссёра Якова Ломкина, наполеоновские планы.

«Начинаем мы с феерической истории «12 стульев». Всё, что связано с «золотым тельцом», что отзывается на человеческую алчность, сребролюбие — очень востребовано и понятно всем категориям наших зрителей. Яркая, авантюристическая «ильфо-петровская» история какая-то ироничная», — поделился планами Яков Ломкин

Он также отметил, что сдан ещё один премьерный спектакль — «У ковчега в восемь» Ульриха Хуба. Премьера его назначена на 14 сентября.

«Если плавно переходить к планам на сезон, то впереди «Тартюф» Мольера с очень интересным распределением, необычным… заинтригую, пока не буду говорить, каким», — отметил главреж.

Также готовится глобальная пиратская сага «Остров сокровищ» по произведению Роберта Стивенсона : «Будем играть пиратоманию, яркий детский спектакль. Практически вся мужская часть труппы будет занята».

В сентябре в театре стартуют читки новой современной драматургии. На 11, 12 и 13 сентября назначены три пьесы — «С училища» Андрея Иванова , «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова и «Бессмертный полк» Александра Бугрова.

«Это будут читки как актёрские, так и режиссёрские. Если мы почувствуем и поймём, что надо нам эти пьесы поставить, то в течение сезона сделаем это, — рассказал Яков Ломкин. — Будет экспериментальный проект, когда в один вечер современной драматургии в разных необычных местах театра параллельно идут несколько пьес. Зрители приходят в полуподвальное помещение, их там 20-30 человек, смотрят там какой-нибудь моноспектакль. А в это же время где-нибудь в гардеробе идёт ещё одна современная история».

Главный режиссёр отметил, что хочется выйти за пространство большой сцены, хочется его расширить, ведь «в театре очень много кулуарных, интересных, атмосферных пространств, которые хочется осваивать. А все эти пьесы — классные».

На вопрос, готов ли зритель к таким экспериментам, Яков Ломкин ответил: «Наш ижевский зритель не хуже и не лучше, он даже интеллигентнее будет. Тут уже вопрос, как мы сможем до него это всё донести».

Государственный национальный театр Удмуртской Республики

Новый 88-й театральный сезон Национального театра откроется 18 октября спектаклем «Сардан», премьера которого прошла в прошлом сезоне. Но зрители смогут посетить театр уже в сентябре.

20 сентября состоится премьерный показ спектакля «Мёртвые души» в постановке режиссёра Владимира Сафонова. Для художественного оформления работы пригласили художника из Санкт-Петербурга Игоря Шаймарданова. Для театра это первый опыт работы с ним. Спектакль ставится по пьесе Михаила Булгакова и включает в себя не только хрестоматийный первый том гоголевской поэмы, знакомый по школьной программе, но и дошедший в отрывках второй. Герои произведения предстают перед зрителями не как гротесковые комедийные карикатуры, а как вполне живые люди со своими слабостями и пороками, радостями и бедами.

«Почему «Мёртвые души» мы покажем до официального открытия сезона? Все очень просто: дело в том, что постановка будет идти в рамках одного из значимых и до сих пор успешно действующих проектов театра «Дни театрального искусства для старшеклассников». Традиционно они проходят ежегодно в течение месяца с начала октября. Кстати, спектакль будет идти на русском языке», — отметила заведующая литературной частью театра Наталия Панфилова.

Осенью приезжает московский режиссёр Андрей Цисарук из Малого театра, который поставит «Бедность не порок» Александра Островского на удмуртском языке. Премьера запланирована после новогодних праздников.

«В сентябре приезжает Национальный театр Карелии в рамках федеральной программы «Большие гастроли-2018». Наши коллеги из Петрозаводска представят три постановки: народную драму «Лемби», сказку «Корона Тролля», музыкальную комедию «Венецианские близнецы». Спектакль «Лемби» идет на финском языке с синхронным переводом на русский язык, а два остальных на русском», — поделилась планами Наталия Панфилова.

Ещё одна премьера сезона (начало декабря) — комедия про кота под рабочим названием «Васьлей» («Васька») в постановке главного режиссёра театра Алексея Ложкина . Пьесу написал артист театра кукол Сергей Антонов . Это его второе драматическое произведение, над которым будет работать Национальный театр.

На Новый год зрители увидят необычный детский спектакль — пиратскую сказку «Веселый Роджер» по пьесе драматурга, режиссера глазовского театра «Парафраз» Дамира Салимзянова

В декабре пройдут традиционные новогодние театрализованные концерты.

Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского

Театр открывает свой 61-й сезон в октябре 2018 года. Вечером в среду, 3 октября, зрители увидят балет «Жизель» Адольфа Адана

7 октября театр даст последнюю оперу Джакомо Пуччини «Турандот».

10 октября состоится первый из восьми концертов симфонического оркестра театра «Променад-концерты в оперном» — «Operahaus».

«В прошлый сезон театр часто принимал гостей, приглашённых оперных и балетных исполнителей из лучших театров России, а открывали сезон певцы из Италии. Нынешний сезон продолжит эту традицию — его вновь откроют итальянские исполнители. Обладательница роскошного сопрано Филомена Фиттипальди и два тенора — Франческо Цингарелло и Антонино Интерисано выразили огромное удовольствие приехать в Россию и петь для наших меломанов», — отметила руководитель литературно-драматической части театра Анна Попова

Дальнейшую программу первого месяца сезона 2018-2019 представит балет Людвига Минкуса «Баядерка» (14 октября).

«Также в октябре повезёт тем, кто не смог достать билет на нашумевшую премьеру апреля — оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», получившую высокие отзывы не только публики, но и критиков, — сказала Анна Попова. — Зрителям представят оперу в субботу и воскресенье, 20 и 21 октября».

«А уже в ноябре театр ждёт зрителей на первую премьеру — на нашей сцене будет представлена легендарная рок-опера «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова», — поделилась планами Анна Попова.

Государственный театр кукол Удмуртской Республики

Свой 84-й театральный сезон театр кукол начал уже в конце августа с премьеры для детей. Зрителям показали спектакль «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост» — сказку о том, как не попасться на удочку обманщиков. Следующий показ премьерного представления — 7 сентября.

Также в сентябре зрителей ждёт уникальный спектакль в постановке режиссёра Евгения Ибрагимова — «Ноктюрн для троих». Ближе к зимним праздникам на сцене театра появится «Мороз Иванович» — волшебная сказка, которая окутает снежными чудесами и согреет в холода. А для зрителей постарше — спектакль по знаменитому рассказу Максима Горького «Старуха Изергиль».

Удмуртская государственная филармония

Главной и основной новостью грядущего концертного сезона Удмуртской филармонии является присоединение концертного оркестра «Арсенал-бэнд» и Государственного симфонического оркестра Удмуртии к учреждению культуры. Как сообщает пресс-служба филармонии, яркая заявка этого объединения — первый симфоническим open air в фан-зоне парка имени Кирова. Концерт симфонического оркестра собрал порядка 4 000 человек.

Также Удмуртская филармония представит три фестиваля.

«Одним из самых ожидаемых проектов уходящего года станет 18-й Ижевский джазовый фестиваль IzhJazzFest*18, в котором акцент ставится на санкт-петербургских музыкантов, которые очень редко приезжают в столицу Удмуртии: 30 ноября выступит джазовое трио известного пианиста Андрея Кондакова . Кульминацией фестиваля станет концерт восходящей звезды джаза — вокалиста Калила Уилсона (США) и джаз-трио Константина Хазановича», — сообщили в пресс-службе филармонии.

С 4 по 9 января 2019 года пройдёт II фестиваль «Рождественские вечера в филармонии», на котором выступят коллективы Удмуртской филармонии.

Подарком для меломанов станет 62-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского», который состоится с 15 апреля по 7 мая 2019 года. Подтверждено участие дивы оперной сцены Вероники Джиоевой.

В 81-м концертном сезоне филармония представляет 20 абонементных серий концертов. Самые популярные абонементы: «Симфонические вечера», «Романтика романса», «Вокальный», «Jazz», #Молодежный. Представлены три детских абонемента — «Первые шаги в музыке», «Сказки с оркестром», «Страницы музыкальной истории».

Также Удмуртская филармония запускает курс бесплатных лекций с трансляцией концертов московской филармонии по проекту Всероссийского виртуального концертного зала под названием «Как слушать классическую музыку: сезон первый».

Театр «Птица»

Прошлый год для театра «Птица», по словам режиссёра Светланы Шанской, был знаменательным — театр отметил 30-летие. Кроме концерта с участием всех групп, а также родителей и гостей, успели сделать несколько премьер, но показали их только в самом конце сезона.

«Поэтому скоро зрители увидят несколько наших премьер: подростковые группы покажут спектакли по Хармсу («Про Володю») и Бажову («Голубая змейка»), а основная труппа работает над версией «Вия» Гоголя под оригинальным названием «TVий». Ещё из последних премьер мы будем играть пьесу «На самом краю Земли» Алекса Бъёрклунда, — сообщила Светлана Шанская. — А сейчас подарок судьбы нашим основателям — спектакль «Евдокия» отобрали для международного фестиваля в Польше, куда мы отправляемся в начале сентября, и потом мы включим этот спектакль в репертуар, уже в новом составе участников».

Инклюзивная группа театра скоро покажет обновлённую версию «Алисы в Стране Чудес», а потом театр ждут Парадельфийские игры и Международный фестиваль в Москве.

«Словом, обучение детей, репетиции, спектакли по выходным, премьеры и фестивали — это радостная жизнь театра, это праздник, которым мы делимся со всеми желающими», — резюмировала подготовку к новому сезону режиссёр Светлана Шанская.

Театр Les Partisans

Первая премьера сезона по пьесе Валерия Шергина «Правила» намечена на октябрь. Как отметил режиссёр театра Павел Зорин , спектакль уже приглашён на международный фестиваль современной драматургии Коляда-plays в ноябре.

Ещё в октябре зрителя ждёт премьера спектакля Театра-студии ИРЗ — современная интерпретация пьесы Гоголя — RE»ВИЗОР.

«Также в октябре будет презентация сборника пьес ШУД и приезд драматурга из Москвы, лауреата премии «Золотая Маска» как лучший драматург в 2018 году Дмитрия Данилова. «Партизаны» устроят его читку. На какой площадке всё это будет — пока секрет», — создал интригу режиссёр Павел Зорин.

Из точных дат театра известна одна. 8 сентября в Москве театр Les Partisans сделает читку в Театре.док на фестивале современной драматургии «Любимовка».

Театр «Молодой человек»

Как сообщил главный режиссёр театра Евгений Столов, в новом сезоне планируется выпуск спектаклей по произведениям Антона Чехова и по произведению Исаака Бабеля «Конармия», а также несколько моноспектаклей.

Сарапульский драматический театр

В сентябре жителей и гостей Сарапула ждёт премьера спектакля по правилам дорожного движения «Дорожные истории». А новый 107-й театральный сезон откроется 4 октября полюбившейся зрителям комедией Карло Гольдони «Трактирщица» в постановке главного режиссёра Олега Степанова

«Многие знают и слышали о «Трактирщице», но большинство не видели её воочию. У сарапульцев будет возможность встретиться с ней в стенах нашего театра, а у нас — возможность увидеть реакцию на «неустаревающую» пьесу, пронизывающую века, — это ново, необычно и интригующе», — отметил Олег Степанов.

11, 12 и 13 октября состоится юбилейный вечер заслуженного работника культуры России и Удмуртии Тамары Кулаковой. В поздравительной программе — увлекательный концерт с множеством музыкальных хитов и театрализованных номеров.

В ноябре состоится премьера спектакля «451 градус по Фаренгейту», основанному на научно-фантастическом романе-антиутопии Рэя Брэдбери. А к новому году маленьких зрителей ждёт премьера детского спектакля.

Театр «Парафраз» Глазова

В первой половине нового сезона в Глазовском драматическом театре «Парафраз» выйдут два новых спектакля в постановке главного режиссёра Дамира Салимзянова. 26 октября состоится премьера «Я точно помню — музыка играла», созданная с использованием «вербатима».

«Это будет спектакль, сочинённый внутри театра. Текст пьесы составлен из различных интервью с жителями Глазова. Наша работа представляет собой своеобразный «парад упущенных возможностей». Мистическая история в спектакле позволяет главной героине увидеть те самые упущенные возможности», — сказал Дамир Салимзянов.

23 ноября зрителям представят фантазию по мотивам комедии Алексея Толстого «Любовь — книга золотая».

«В спектакле театра «Парафраз» будут сохранены основные сюжетные линии пьесы, но полностью переписаны диалоги — то есть сделан как бы новый перевод старой пьесы. И в процессе работы изменился жанр. Из лёгкой комедии Толстого получилась трагикомедия… В целом же спектакль будет о том, как легко сильные мира сего уничтожают чужую жизнь, из собственной прихоти», — отметил режиссёр.

Премьера спектакля «Дневник фокса Микки» (12+) планируется в начало 2019 года. И в конце сезона в мае зрителей ожидает премьера отчётного спектакля студии театра, с названием его пока ещё не определились.

Сам же сезон в «Парафразе» начнётся в сентябре. Театральную фантазию «Чичиков балаганъ» начнут показывать с 5 сентября. Спектакль «Приключения Супер-Толика» по мотивам книги Юрия Томина «Шёл по городу волшебник» начнут показывать с 20 сентября. Спектакль, основанный на реальных событиях, «Дуры мы, дуры!» — с 27 сентября.

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