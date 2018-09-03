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«ЕР» объявила конкурс на лучший спектакль по русской классике
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«ЕР» объявила конкурс на лучший спектакль по русской классике 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: Дни.ру
"Единая Россия" объявила конкурс среди детских театров на лучшую постановку по произведениям русской классики в рамках школьной программы. Театры-победители ждут денежные призы, благодаря которым они смогут и дальше развиваться.
Как сообщила координатор партийного проекта «Культура малой Родины», первый заместитель главы думского комитета по культуре Ольга Казакова, всего за год с момента запуска направления «Театры — детям» проект кардинально продвинулся вперед.
Есть и заметное увеличение финансирования, также проработаны новые формы поддержки театров. Постановки стали лучше и по качеству, и по содержанию.
"Единая Россия" и дальше будет работать над популяризацией функции просвещения и воспитания, заверила Казакова.
В свою очередь глава общественного совета проекта «Культура малой Родины», художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков подчеркнул, что произведения классиков собирают большое число зрителей.
Особенно, если постановки делают профессионально, интересно, с использованием тех возможностей, которые появились как результат партпроекта.
Для детей театр должен быть не только развлечением. Спектакли должны нести смысловую нагрузку.
На участие в конкурсе уже подана 151 заявка, заявлены претенденты из 11 республик, одного автономного округа, шести краев и 22 областей. Итоги конкурса объявят на первом международном Большом детском фестивале в Москве с 18 ноября по 4 декабря.
Партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку учреждений культуры в регионах — сельских и районных домов культуры, кукольных и детских театров, театров в малых городах. Координирует проект Ольга Казакова, возглавляет его общественный совет Сергей Безруков.
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