Партпроект «Единой России» запустил конкурс на лучшую театральную постановку в рамках школьной программы

Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» запускает конкурс среди детских театров на лучшую театральную постановку по произведениям русской классики в рамках школьной программы», — уточняется в сообщении.

Координатор партпроекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова , слова которой приводятся в сообщении, подчеркнула, что всего за год с момента запуска направления «Театры — детям» проект кардинально продвинулся вперед. «Необходимо не только совершенствовать материально-техническую базу театров, но и работать над популяризацией функции просвещения, воспитания, которую безусловно несут учреждения культуры. Это, собственно говоря, то, с чем чаще всего обращаются жители глубинки, наших регионов», — заявила она.

В свою очередь председатель общественного совета партпроекта «Культура малой Родины» Сергей Безруков отметил, что произведения классиков собирают большое количество зрителей и являются востребованными, если их сделать профессионально, интересно, с использованием тех возможностей, которые появились в результате проекта. «Очень важно, что детские спектакли должны нести смысловую нагрузку», — добавил он.

По словам С. Безрукова, на участие в конкурсе уже подана 151 заявка, заявлены претенденты из 11 республик, одного автономного округа, шести краев и 22 областей.

Он сообщил, что итоги конкурса будут подведены на первом международном большом детском фестивале, который будет проходить в Москве с 18 ноября по 4 декабря 2018 г. Театры-победители ждут денежные призы, которые можно будет направить на новые постановки.