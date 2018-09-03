Представляет Пермь в сентябре 2018 года

Фестивали 7-9 сентября в Пермском крае пройдёт XIII фестиваль авторской песни «Золотая пора — 2018». Оpen-air — музыкальное событие на открытом воздухе — соберёт на лесной поляне увлечённых людей с гитарами и палатками. Они зажгут большой костёр и весёлой дружной компанией попрощаются с летом. Вся палитра фестивальных удовольствий раскроется перед участниками — лес, пруд, русская баня, открытая сцена. В программе церемония зажжения «Огня фестиваля» с факельным шествием, соревнование по танцам «Жаркая осень» под живую музыку, свободный микрофон для авторов, конкурс лучших исполнителей жанра авторской песни «Осенний марафон». Ещё граффити на специально установленных щитах, мастер-классы, взрывная игра Дум-Дум, квест «Бессонница». Хедлайнером фестиваля станет группа «Джин-Тоник» из Московской области. Фото: из открытых источников. «Золотая пора», группа Джин-Тоник.

Адрес: Пермский край, Чернушинский район, летний лагерь «Чайка» 7 сентября в рамках летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» в Экстрим-парке в18 часов начнётся танцевально-музыкальный проект «Бал 21 Века». Замечательная традиция осенних балов возвращается в наше время в обновлённом формате. Своеобразный музей танца под открытым небом представит семь направлений — от классического вальса до современного хип-хопа. В финале состоится массовый флэш-моб и будут определены победители конкурса «Best Dance Show» среди коллективов Пермского края. Фото: из открытых источников. «Бал 21 Века».

Адрес: г. Пермь, рядом с ул. Екатерининская,177 (остановка Хохрякова) 7 сентября в Пермском театре оперы и балета VI фестиваль «Context. Diana Vishneva» представит вечер современной хореографии. Арт-директором фестиваля является прима балерина Мариининского театра и Американского театра балета Диана Вишнёва . Она превратила фестиваль в образовательную площадку, где собирает лучшие современные балетные танцы, пока ещё экзотические для нашей публики. Современная хореография будет показана в цикле документальных фильмов, на мастер-классах и, конечно, на сцене. На вечере познакомят с работами российских постановщиков, победителей конкурса Context Lab. Танцы исполнят актёры Пермского балета. Фото: из открытых источников. Фестиваль «Context. Diana Vishneva».

Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25а. 14-20 сентября ценителей документального кино соберёт в Перми XVIII международный кинофестиваль «Флаэртиана». Назван он в честь американского режиссёра Роберта Флаэрти , снявшего в 1922 году фильм «Нанук с Севера». Фильм стал шедевром, эстетическим мировым событием. Основным приёмом фильма является проживание героем на камеру части своей привычной жизни. Последующие поколения документальных кинематографистов широко используют этот метод. На фестивале будут представлены информационные программы, фильмы членов жюри, пройдут конкурсы национальных фильмов и студенческих работ. Этот фестиваль является одним из ключевых культурных брендов Перми. Фото: из открытых источников. «Флаэртиана »

Адрес: г. Пермь, ул. Пионерская, 17, Киноцентр «Премьер» 15-16 сентября осенний фестиваль «Супер-мама» приглашает молодых настоящих и будущих родителей малышей посетить полезное позитивное мероприятие. Ведущий Роман Миллер, известные врачи и консультанты обсудят любую тему, дадут ценные советы и зарядят положительными эмоциями. Здесь можно будет узнать много нового даже опытным мамам — о лёгких родах, правильном белье, фитнесе и плаванье с рождения, современных игрушках. Смелые мамы смогут поучаствовать, а возможно и победить, в конкурсе «SUPER_МАМА города». Награды, призы, фото-розыгрыши уже ждут своих героинь! Но это ещё не всё. Фестиваль проходит в 22 городах России. По его итогам перед Новым годом будут выбраны 40 победителей страны из мам, посетивших городские осенние фестивали. Роман Миллер в образе Деда Мороза в прямом эфире 31 декабря назовёт их имена и подарит совершенно неожиданные призы. Фото: из открытых источников. «Супермама»

Начало в 11 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, АМАКС Премьер-отель 22-23 сентября в Доме народного творчества «Губерния» состоится традиционный осенний фестиваль «Расписная суббота». На фестивале встретятся сотрудники краеведческих и этнографических музеев, преподаватели художественных школ, фольклорные исполнители и мастера народных ремёсел. Начнётся мероприятие днём на свежем воздухе в 12 часов в Хохловке. Здесь пройдут спортивные игры «Узорное многоборье», на которых в качестве снарядов и реквизита будут использованы предметы народного быта — половики, кадки. клубки. Вечером первого дня в 19 часов в ДНТ «Губерния начнётся „Ночь ремесла“. Участников ждут мастер-классы и насыщенная музыкальная программа. Второй день фестиваля пройдёт в Историческом парке „Россия — моя история“. Расположен он в реконструированном здании речного порта. Фото: из открытых источников. Расписная суббота

Адреса: ДНТ „Губерния“ — г. Пермь, ул. Советской армии, 4; Исторический парк — ул. Монастырская, 2к1 23 сентября в рамках III международного фестиваля Городов-побратимов, который ежегодно проводится в разных городах России, Пермь принимает гостей из далёкой Латинской Америки. Непревзойдённая звезда страстного танца Марсела Дюран впервые посетит нашу страну и покажет своё искусство на пермской сцене. Гала-концерт Аргентинского танго с участием танцоров и танго-оркестра из Буэнос-Айреса подарят гостям фестиваля своё филигранное мастерство в сочетании с прекрасной музыкой. Мощный драйв и энергию танго все желающие смогут почувствовать на фестивале, станцевав в одном зале с профессиональными танцорами и хореографами. Фото: из открытых источников. Аргентинское танго

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 79, ДК им. Солдатова 28-30 сентября медведь, символ города Перми, и плюшевый мишка познакомятся на II международном фестивале медведей и их друзей „ТеддиЕврАзия“. Уже 116 лет этот трогательный талисман детства любим миллионами людей на всей планете. Он объединяет страны и континенты, приносит в каждую семью искренность и уют, дружбу и любовь. В программе фестиваля конкурс и награждение мишек Тедди в номинации „Театр“, шоу-показы, экскурсии по Перми выставки-продажи мягкой игрушки и благотворительный аукцион. Фото: из открытых источников. фестиваль „ТеддиЕврАзия“.

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 10, Центральный выставочный зал До 30 сентября продлится начавшийся 1 июля летний театральный фестиваль. Проект TheatreHD предоставляет шанс зрителям ознакомиться в кинотеатрах со снятыми на камеру лучшими мировыми театральными постановками. В сентябре на пермских киноэкранах покажут классические постановки Турандот, Гамлет, Трубадур. Немного остановимся на современной пьесе „Загадочное ночное убийство собаки“, снятой в Королевском Национальном театре Великобритании. Она поставлена по роману Марка Хэддона , признанного англичанами лучшим бестселлером десятилетия. Главный герой пятнадцатилетний Кристофер расследует странное убийство соседской собаки и при этом узнаёт тайны собственной семьи. Блестящая актёрская игра, потрясающе оформленное сценическое пространство, оригинальный язык пьесы, идеальный электронный саундтрек делают спектакль совершенным театральным образцом. Фото: из открытых источников. Летний театральный фестиваль

Адрес: г. Пермь, кинотеатры Киномакс, Кристалл Музыка

18 сентября на свой концерт „Любо, братцы, любо!“ приглашает Московский казачий хор. Коллектив молодых артистов неоднократный лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов. Хор исполняет лучшие образцы казачьего фольклора и авторские песни подобной тематики. Необыкновенные яркие голоса, смелые трюки с казачьими шашками и элементами боевых искусств, традиционные казачьи пляски, аутентичные музыкальные инструменты — и всё это душевно, красиво, талантливо! Старинная музыка в программе казачьего хора уникальна, понятна, патриотична и актуальна. Особенно интересны номера для молодых слушателей, увлекающихся историческими реконструкциями. Программа пронизана романтикой казачьих походов, раскрывает самобытность и мужество воинов-защитников. Фото: из открытых источников. Московский казачий хор Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Кировоградская, д.26, Дворец культуры им. С. М. Кирова

25 сентября в Органном зале Пермской краевой филармонии состоится концерт „Америка, Америка!“ Потрясающий дуэт двух роялей — Ирина Селиванова и Максим Пурыжинский. Молодые выпускники Московской консерватории, посвятили свою программу 120-летию великого американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина (1898-1937). Творчество Гершвина, великолепно сочетающее джаз и симфоническую музыку, признано в Америке вершиной национальной классики. Кроме великолепных сочинений Гершвина, дуэт исполнит „Танго“ аргентинца Астора Пьяццоллы и вариации на ирландские танцы американца Роберта Рассела Беннетта . Фото: из открытых источников. Дуэт двух роялей — Ирина Селиванова и Максим Пурыжинский.

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина 51Б 25 сентября с большим концертом на сцене Спортивного комплекса им. Сухарева выступит замечательный молодой исполнитель Егор Крид . Этот талантливый певец стал известен ещё подростком, а сегодня в 24 года он уже признанная звезда хип-хопа. Герой шоу „Холостяк“ Крид стал любимцем девушек. Песни Егора о любви и сложных взаимоотношениях так близки и понятны молодёжной аудитории. Его выступление будет, как всегда, наполнено харизматичными и любимыми поклонниками известными треками, и новыми хитами. Фото: из открытых источников. Егор Крид

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ш. Космонавтов, 158А

28 сентября странствующая дрим-фолк группа „Немного нервно“ в частной филармонии „Триумф“ исполнит свои лирические песни. Проект создала и руководит им более 10 лет Екатерина Гопенко. Она много путешествовала, впитывала рассказы попутчиков, переосмысливая увиденное в своём творчестве. Её проникновенные стихи, страстный колоритный голос покорили тысячи слушателей многих стран. Волшебство и чудеса, странствия и приключения изящно переплетаются в жизни и творчестве участников группы. Фото: из открытых источников. 14 Группа „Немного Нервно“

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 44 Театр 6 сентября Пермский театр „У моста“ приглашает провести вечер в компании палачей. Пьеса знаменитого ирландского драматурга Мартина МакДонаха „Палачи“, несмотря на страшное название, наполнена больше любовью, чем смертью. Мрачная комедия начинается со сцены повешения. После неё главный герой уходит на покой — смертная казнь в Англии отменена. Палач открывает паб и становится барменом. Прекрасная режиссура, талантливейшие актёры, непредсказуемый сюжет весь спектакль держат зал в напряжении. Фото: Вадим Балакин. 15 театр „У моста“, Палачи

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 11 14 сентября в Большом зале филармонии состоится спектакль „ONLY FOR WOMEN“ (Только для женщин) с известным киноактёром Сергеем Астаховым в главной роли. Комедийная история про молодых здоровых мужиков, которые остались без работы после закрытия в их городке металлургического комбината. Чтобы выжить им приходится освоить новую профессию стриптизёров. Куда судьба заведёт героев? Узнают зрители, посетив спектакль. Фото: из открытых источников. 16 спектакль „ONLY FOR WOMEN“

Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 1 30 сентября новый пермский театр „Век жизни“ представляет спектакль „Замёрзшее время“. Театр совсем недавно вернулся с фестиваля Апарте из Новосибирска, где получил за эту работу два диплома победителя в номинациях „Лучший спектакль“ и „Лучшая женская роль“ — за исполнение главной роли актрисой Анастасией Белостоковой. В постановке рассказана грустная история об одиночестве, о доведённом до абсурда непонимании. Две молодые никому не нужные души замёрзли без любви. И теперь они не в состоянии согреть тех, кто рядом. А может это и есть реальность нашей жизни? Когда люди становятся всё безразличнее и холоднее друг к другу. Или одиночество существует столько же, сколько и существуют люди, и каждый рано или поздно с ним сталкивается? Много вопросов без ответа возникает у зрителей. Им есть о чём поразмыслить после спектакля. Фото: из открытых источников. 17 спектакль » Замерзшее время" Начало в 19 часов. Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 67/1